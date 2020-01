«The Other Two» tut sich zum Start schwer bei Comedy Central

Quotennews

Comedy Central hat am Freitag eine neue Serie gestartet, «The Other Two» konnte mit dem Dschungel als Konkurrenz aber keine guten Auftakt-Quoten einfahren.

Comedy Central hat seine US-Eigenproduktionnach Deutschland gebracht, in der musikalischen Comedyserie eifern drei Geschwister dem großen Ruhm nach. Als Sendeplatz wurde – wie so oft bei den seltenen Erstausstrahlungen bei Comedy Central – der späte Freitagabend gewählt.Gegen den starken RTL-Dschungel hatte es der Serienstart aber wahrlich nicht leicht: So sahen nach 23 Uhr nur 50.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren zu, der dazugehörige Marktanteil belief sich auf 0,8 Prozent. Damit lag man unter dem Jahreswert von 2019 (1,2 Prozent). Die zweite Folge lief im Anschluss sogar noch schlechter, auf 30.000 junge Zuseher und 0,5 Prozent ging es runter.Insgesamt sahen die Zahlen nicht besser aus: Zuerst haben 70.000 aller Fernsehenden eingeschalten, danach waren nur noch 30.000 Zuschauer an Bord. 0,3 bzw. 0,2 Prozent betrugen die Gesamtmarktanteile, mindestens 0,4 Prozent hätten aber drin sein müssen. Der große Wurf ist «The Other Two» demnach noch nicht für Comedy Central