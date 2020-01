10 Facts about «The Other Two»

10 Facts about

Am Freitag, den 17. Januar 2020 startet «The Other Two» bei Comedy Central. Die interessantesten Fakten zu «The Other Two» gibt es hier.

Die Serie ist eine Mischung aus Musikkomödie, Familiendrama und Großstadt-Millenial-Serie und wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Comedy Central ausgestrahlt.«The Other Two» spielt in New York und wurde im Jahr 2019 von Chris Kelly kreiert. Er übernahm zusammen mit Sarah Schneider, Lorne Michaelis, Andrew Singer und Tony Hernandez die Produktion.Der Hauptdarsteller Drew Tarver wurde durch «How I Met Your Mother» bekannt und spielte dort die Rolle als Todd der Pilot. Er spielte die Hauptrolle in den recht unbekannten Serien «Bajillion Dollar Propertie$» und «Tween Fest».Heléne Yorke wurde durch die Showtime-Serie «Masters of Sex» bekannt. Dort spielte sie die Rolle der Geliebten eines Doktors. Außerdem war sie in den Serien «Graves» und «The Good Fight» zu sehen.In der Serie erobert der 13-jährige Bruder Chase das Internet als Sänger und wird über Nacht zum Youtube-Star.Bei «The Other Two» ist die große Schwester Brooke eine ehemalige Profi-Tänzerin und sucht immer noch ihren Platz in der Branche.Andrew Tarver, der den Charakter Cary spielt, ist auch im echten Leben einaufstrebender Schauspieler. Seit 2012 übernahm er Rollen in kleineren Serien, oftmals auch nur in einzelnen Episoden.Tarver zog mit 18 Jahren von Glennville, Georgia, nach New York City. Er spielte dort Theater, bevor er nach Los Angeles zog. Mit 26 Jahren gab er bekannt, dass er bisexuell ist.Die Serie beleuchtet aktuelle Themen wie Insta-Gays und andere Internet-Trends. Obwohl die Serie den Zeitgeist widerspiegelt, sind die Quoten schlecht. Comedy Central holte nur zwischen 0,19 und 0,30 Millionen Zuschauer.Der Youtube-Kanal von Chase heißt ChaseDreams und ist ein Homonym für das Jagen von Träumen und beinhaltet auch Chase‘ Namen.