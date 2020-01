«Hitman» schlägt sich wacker bei ProSieben, «Bad Boys» punkten bei RTLZWEI

Quotennews

Mit Action-Filmen haben ProSieben und RTLZWEI gute Quoten gegen den starken Dschungel eingefahren.

ProSieben hat sich gut gegen die Dschungel-Konkurrenz aus Köln geschlagen:hat es um 20.15 Uhr auf ordentliche 9,5 Prozent Marktanteil gebracht, 0,80 Millionen Werberelevante waren dabei. Insgesamt lag die Sehbeteiligung für den Actionstreifen bei 1,63 Millionen.war im Anschluss dann aber nicht mehr über 7,1 Prozent hinausgekommen. Die Gesamt-Zuschauerzahl hätte angesichts der Konkurrenz aber schlimmer ausfallen können: 1,21 Millionen Zuseher hielten ProSieben auch nach 22.09 Uhr die Treue.Auch RTLZWEI hat mit zwei actiongeladenen Spielfilmen gut dagegenhalten können:erzielte zur besten Sendezeit gute 7,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, 0,62 Millionen Jüngere schauten zu. 1,05 Millionen Zuschauer waren insgesamt mit von der Partie.steigerte sich danach sogar leicht auf 7,9 Prozent und überholte damit ProSieben , was die Quote betrifft. 0,44 Millionen Werberelevante blieben dran, bei Allen ging es runter auf eine absolute Zuschauerzahl in Höhe von 0,70 Millionen.