Primetime-Check

Wie gut startete «Der Bachelor»? Wie viele sahen den ersten «Brennpunkt» des Jahres? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Mit dem zweiten Teil vonsicherte sich das ZDF die höchste Reichweite des Abends. Insgesamt 6,18 Millionen Krimifans ließen sich die Fortsetzung nicht entgehen. Während man auch beim jungen Publikum sehr erfreuliche 7,4 Prozent Marktanteil holte, waren für den 90-Minüter insgesamt bärenstarke 19,8 Prozent Sehbeteiligung drin. Daskam im Anschluss auf ebenfalls sehr gute 17,4 Prozent, da 4,51 Millionen wissbegierige Zuschauer dran blieben. Erst ab 22.25 Uhr gab es mit nur 10,6 Prozent für daseinen kleinen Dämpfer zu verzeichnen. Die Reichweite fiel auf 2,21 Millionen Zuseher. Das Erste informierte zu Beginn der Primetime 4,96 Millionen Zuschauer über die heikle Lage im Nahen Osten. Die Sehbeteiligung lag bei stattlichen 15,9 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen zog das Thema mit 1,07 Millionen zahlreiche Menschen an. Sie machten 12,2 Prozent des Marktes aus.begeisterte im Anschluss 4,14 Millionen Zuseher und generierte solide 13,3 Prozent Gesamtmarktanteil, bei den Jungen fiel die Krimi-Komödie mit 6,1 Prozent leicht unter Senderschnitt.musste sich mit 2,54 Millionen Zuschauern und 10,0 Prozent Gesamtsehbeteiligung begnügen, ehe dennur 1,96 Millionen Zuseher und 9,6 Prozent blieben.Abseits der Öffentlich-Rechtlichen gehörte der Premiere der zehnten «Bachelor»-Staffel die große Bühne.begrüßte am Mittwochabend insgesamt 2,52 Millionen Zuschauer und holte durchschnittliche 8,3 Prozent Gesamtmarktanteil. In der werberelevanten Gruppe bewies die Show mit stattlichen 17,7 Prozent Sehbeteiligung ihre große Strahlkraft, denn immerhin 1,55 Millionen Zuschauer stammten aus der klassischen Zielgruppe.kam im Anschluss noch auf starke 15,2 Prozent bei 0,74 Millionen Umworbenen und verbesserte den Gesamtmarktanteil sogar leicht auf 9,8 Prozent. Sat.1 überzeugte mit0,84 Millionen junge Zuschauer zum Einschalten und erzielte damit ordentliche 9,7 Prozent Marktanteil.hielt sich im Anschluss bei guten 8,3 Prozent. Kabel Eins war mit dem Spielfilmebenfalls erfolgreich unterwegs. Die Kinoproduktion sicherte sich mit 0,49 Millionen Umworbenen 6,0 Prozent.Bei ProSieben startetemit 5,8 und 6,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil recht mau. Nur 0,51 und später 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige interessierten sich für die neue US-Serie am Mittwochabend. Beim Gesamtpublikum schnitt die Serie in Doppelfolge mit 1,02 und 0,85 Millionen Zusehern sowie 3,3 und 3,7 Prozent ähnlich überschaubar ab. Auch VOX hatte an diesem Abend mit seiner US-Serie zu kämpfen. Drei Folgenkamen nur auf 3,3, 3,4 und 5,6 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. Die Reichweite pendelte sich zwischen 0,29 und 0,35 Millionen klassisch Umworbenen ein. RTLZWEI war mitdagegen deutlich besser unterwegs. Die berühmte Familie sicherte dem Sender in Doppelfolge sehr starke 7,4 und 7,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Die Reichweiten betrugen 0,67 und 0,65 Millionen jungen Zuschauer.