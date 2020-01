«Psych 2» soll Peacock anschieben

US-Fernsehen

Der ursprünglich schon für 2019 vorgesehene, zweite «Psych»-Film wird im Frühjahr auf der NBCUniversal-Streamingplattform veröffentlicht.

Im Dezember zeigte Nitro nach langer Wartezeit die Fernsehfilm-Fortsetzung der humorvollen Krimiserie– und fiel damit auf die Nase ( mehr dazu ). Aber da der «Psych»-Film in den USA bei seiner Erstausstrahlung im Jahr 2017 ein vorzeigbarer Erfolg war, wurde schon längst eine Fortsetzung beschlossen. Dessen ungeachtet ließen die Verantwortlichen die «Psych»-Fans warten: Einst für 2019 angekündigt, blieb das Jahr schlussendlich frei von neuen Geschichten mit den befreundeten Chaoten Shawn Spencer (James Roday) und Gus (Dulé Hill).Nun aber können «Psych»-Fans aufatmen: Der zweite Film zur Serie ist nicht klammheimlich in den Giftschrank gewandert, sondern wird stattdessen von NBCUniversal genutzt, um seine Streamingplattform Peacock anzuschieben. Wie 'Deadline Hollywood' mitteilt, wird derbetitelte Comedykrimi noch im Frühjahr bei Peacock veröffentlicht. In den USA startet die Plattform im April.Wie Maggie Lawson, die Darstellerin der Polizistin Juliet O'Hara, dem US-Branchenblog verraten hat, wird sich der Film primär um die Dynamik zwischen Juliet und Serien-Hauptfigur Shawn drehen. Geschrieben, inszeniert und produziert wurde der Film vom «Psych»-Serienschöpfer Steve Franks, der laut Lawson auch weiterhin an seinem Vorhaben festhält, noch weitere «Psych»-Filme zu verwirklichen.