Nitro: «Psych»-Film fällt brutal durch

Quotennews

Die Film-Weitererzählung des Comedy-Krimis «Psych» war am Donnerstagabend ein Totalflop.

Über «Psych» Schöpfer: Steve Franks

Darsteller: James Roday, Dulé Hill, Timothy Omundson uvm.

Staffelzahl: 8 (2007-2014)

Episodenzahl: 121

Genre: Comedy, Crime, Drama

Serienpremiere: 30. Oktober 2007

Produktionsstudio: GEP Productions, NBC Universal Television, Pacific Mountain Productions u.w.

Ausstrahlender Sender: USA Network

Am Donnerstag schaffte es nach ein paar Jahren Wartezeit der-Film endlich ins deutsche Free-TV. Die abendfüllende Weitererzählung der humorvollen Krimiserie fand bei Nitro jedoch kaum Zuspruch: Ab 23 Uhr schauten lediglich rund 70.000 Fernsehende ab drei Jahren rein. Damit erreichte Nitro sehr miese 0,5 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen kam «Psych: The Movie» kaum besser an: Mit rund 30.000 Werberelevanten wurden nur 0,7 Prozent Marktanteil eingefahren – das glich miesen 0,7 Prozent Marktanteil.Davor sah es fürbesser aus, vor allem bei den Jüngeren: 0,13 Millionen Werberelevante führten ab 22.10 Uhr zu sehr guten 1,9 Prozent Marktanteil. 0,27 Millionen Interessenten ab drei Jahren glichen indes mauen 1,2 Prozent Marktanteil bei allen.erreichte ab 21.10 Uhr unterdessen 0,8 Prozent Marktanteil bei allen und 1,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,22 Millionen Fernsehende ab drei und 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen. Davor kam eine andere Ausgabe des Formats auf ebenfalls 0,8 Prozent bei allen und auf 1,2 Prozent in der jungen Zielgruppe.