«Wer weiß denn sowas XXL» mit stärkster Reichweite seit fast zwei Jahren

Quotennews

Während die Quizshow insgesamt die drittbeste Reichweite aller Zeiten holte, hätte es beim jungen Publikum fast für einen neuen Rekord gereicht. Der Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen war Kai Pflaume und Co. nicht streitig zu machen...

Quotenverlauf: «Wer weiß denn sowas XXL» März: 5,38 Mio. (19,4 %) / 0,92 Mio. (11,4 %)

April: 4,82 Mio. (19,8 %) / 1,04 Mio. (14,4 %)

Juli: 4,09 Mio. (18,8%) / 0,70 Mio. (11,9%)

Sept.: 5,08 Mio. (19,7%) / 0,91 Mio. (12,3%)

Nov.: 5,56 Mio. (20,5%) / 0,98 Mio. (12,9%)* Im November zeigte Das Erste streng genommen keine XXL-Ausgabe, sondern das Jubiläum anlässlich der 500. Folge.

Wintersport verhilft dem Ersten zur Tagesmarktführung

Am Vorabend istweiterhin ein außerordentlich stabiler Quotenbringer für Das Erste . Erst am Freitag erreichte die Quizshow auf ihrem Sendeplatz um 18 Uhr mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauer ab drei Jahren und starke 17,1 Prozent Marktanteil. Eine neue Primetime-Ausgabe von «Wer weiß denn sowas XXL» wusste diese Werte am Samstagabend noch einmal deutlich zu überbieten, sie fuhr ab 20.15 Uhr herausragende 5,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Damit sicherte sich die Quizshow die höchste Reichweite seit Februar 2018 und das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der Sendung. Der daraus resultierende Marktanteil kletterte auf grandiose 20,3 Prozent.Auch beim jungen Publikum schnitt die Quizshow regelrecht großartig ab. 1,28 Millionen 14- bis 49-Jährige führten hier zu 15,5 Prozent und bescherten «Wwds XXL» damit den Tagessieg noch vor ProSieben und RTL . Die Quote wiederum stieg auf den zweibesten Werten aller Zeiten. Und dennoch: Während es beim jungen Publikum für den Tagessieg reichte, musst sich Das Erste insgesamt nur mit dem Bronzerang zufriedengeben.Stärker als Das Erste war am Samstagabend das ZDF mit einer neuen Folge vonunterwegs, die es in direkter Konkurrenz auf beachtliche 6,16 Millionen Krimifans brachte und den Tagessieg einfuhr. Während daraus insgesamt - genauso wie für Kai Pflaume und Co. - sensationelle 20,3 Prozent resultierten, standen beim jungen Publikum gute 8,7 Prozent zu Buche. Obwohl das ZDF so die Primetime für sich entscheiden konnte, ging die Tagesmarktführung letztlich doch an Das Erste.Das wiederum profitierte tagsüber von zahlreichen Wintersportübertragungen, die zwischen 10 Uhr vormittags und 20 Uhr die Quoten durchgehend im zweistelligen Bereich hielten. Am stärksten lief dabeiam Vorabend, das zunächst 4,63 Millionen und später schließlich mehr als fünf Millionen Zuschauer zählte. Die Marktanteile kletterten infolgedessen auf mehr als 20 Prozent bei allen und lagen auch beim jungen Publikum im zweistelligen Bereich. Am Nachmittag gegen halb fünf hatte schon die Qualifikation für diemit dreieinhalb Millionen Zuschauern bei 18,7 Prozent eine sehr gute Figur gemacht. Auch beim jungen Publikum holte sie mit 9,2 Prozent einen überdurchschnittlichen Wert. Summa summarum landete Das Erste am Samstag bei einem Tagesmarktanteil von 15,6 Prozent und lag damit mehr als fünf Prozentpunkte vor dem zweitplatzierten ZDF.