Primetime-Check

Wie schlug sich ProSieben am zweiten Weihnachtstag? Konnte sich RTL gegen die öffentlich-rechtlichen Sender durchsetzen?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 55,1%

14-49: 61,3%

Im Prestige-Duell zwischen dem «Tatort» und dem «Traumschiff» setzte sich am 2. Weihnachtstag das «Traumschiff» durch:schipperte mit 7,49 Millionen Fernsehenden davon, das glich famosen 22,9 Prozent Marktanteil bei allen. Mit 1,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen derweil sensationelle 17,0 Prozent beim jungen Publikum zusammen.schloss mit 5,02 Millionen Interessenten an, darunter befanden sich 1,15 Millionen Jüngere. Die Marktanteile beliefen sich auf tolle 17,7 und sehr stattliche 12,6 Prozent. Derlockte 5,32 Millionen Menschen zum Ersten, darunter befanden sich 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das mündete in sehr tolle 16,3 Prozent Marktanteil bei allen und starke 10,2 Prozent bei den Jüngeren.folgte mit mäßigen 9,2 respektive mageren 4,1 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 2,58 Millionen Fernsehenden, bei den Jüngeren wurden 0,37 Millionen gezählt.fesselte derweil 3,33 Millionen Ratefüchse. Das bescherte RTL sehr gute 10,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 1,04 Millionen Umworbene führten Günther Jauch indes zu akzeptablen 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 schickte um 20.15 Uhr den Disney-Animationsfilmüber den Äther. 2,35 Millionen Filmfans schauten rein, darunter befanden sich 1,41 Millionen Werberelevante. Mit 7,3 Prozent lief es insgesamt sehr gut, bei den Werberelevanten kamen großartige 14,3 Prozent zustande.folgte ab 22.20 Uhr mit 1,60 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und 0,88 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile lagen bei 7,1 und starken 11,9 Prozent.ProSieben setzte ab 20.15 Uhr dagegen auf. 2,55 Millionen Actionfans führten zu sehr starken 8,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden gute 10,9 Prozent ermittelt.kämpfte sich ab 22.45 Uhr zu tollen 6,1 respektive mauen 7,8 Prozent. Insgesamt waren 0,94 Millionen Menschen mit von der Partie. Bei VOX war Partystimmung angesagt – zumindest inhaltlich:unterhielt 0,94 Millionen Musicalfans. Insgesamt wurden nur magere 2,9 Prozent ermittelt, bei den Werberelevanten waren es maue 4,8 Prozent.folgte mit mauen 3,5 und 5,3 Prozent. Die Reichweite lag bei insgesamt 0,80 Millionen Filmfans.RTLZWEI verließ sich auf Fantasy:ging an den Start. 0,75 Millionen Interessenten schauten rein, das glich mäßigen 2,4 Prozent insgesamt. Aus der Zielgruppe schauten magere 3,5 Prozent rein. Kabel Eins zeigte zur besten Sendezeit, das erreichte 1,19 Millionen Fernsehende. Die Marktanteile beliefen sich auf gute 3,8 und 5,8 Prozent.erreichte danach 0,74 Millionen Filmfans und sehr gute 4,5 Prozent insgesamt sowie tolle 6,9 Prozent bei den Umworbenen.