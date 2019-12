Zweites Primetime-Special von «The Price is Right at Night» toppt den Abend

US-Quoten

Fernab der Show beherrschten vor allem Re-Runs den Abend vor Weihnachten, die wenig berauschende Zahlen lieferten.



US-Quotenübersicht CBS: 4,96 Mio. (4%)

NBC: 2,67 Mio. (3%)

ABC: 2,64 Mio. (2%)

FOX: 1,91 Mio. (2%)

The CW: 0,56 Mio. (1%) Durschnittswerte der Primetime ab 2 Jahren (18-49J.)

Mit Comedian Seth Rogen als Gast, der im Zuge seiner Organisation “Hilarity for Charity” für den guten Zweck spielte, zeigte CBS zur besten Sendezeit ein weiteres Mal. Schon am Sonntagabend gab es um 20 Uhr ein Primetime-Special mit dem Cast des «SEAL Teams» zu sehen, die zu Gunsten der US-Veteranen teilnahmen. Während einen Tag vor Heilig Abend ansonsten wenig los war, sicherte sich die Sonderausgabe mit Seth Rogen ausgezeichnete fünf Prozent Marktanteil bei den 18- bis 49-Jährigen. Insgesamt 6,57 Millionen Amerikaner schalteten für die Game-Show ein. Damit war «The Price is Right at Night» das mit Abstand gefragteste Format des Abends. Im Anschluss kamen Wiederholungen vonundnur noch auf solide drei Prozent bei den Umworbenen. Die Gesamtreichweite sank auf 4,31 und später 3,98 Millionen Zuschauer. Dank des starken Lead-Ins erwischte CBS im Gegensatz zu den restlichen großen Networks einen guten Montagabend.NBC startete mitund nur zwei Prozent Zielgruppen-Marktanteil schwach in die Primetime. Das Holiday-Dance-Musical begeisterte im Re-Run nur 2,42 Millionen Zuseher. Das Christmas Special vonkam im Re-Run anschließend immerhin auf drei Prozent und 2,79 Millionen Zuschauer. Bei FOX sorgten Wiederholungen vonundfür bescheidene 2,30 und 1,51 Millionen Zuschauer. Während «9-1-1» immerhin auf drei Prozent kam, musste sich «Prodigal Son» mit mageren zwei Prozent Sehbeteiligung bei den 18- bis 49-Jährigen begnügen.ABC setzte zu Beginn der Primetime auf. Die weihnachtliche TV-Produktion erreichte im Re-Run allerdings nur drei Prozent des werberelevanten Marktes. Im Schnitt interessierten sich nur 2,82 Millionen für den Weihnachts-Fernsehfilm.tat sich danach mit einer alten Folge ebenfalls schwer und überzeugte maue 2,27 Millionen Zuschauer zum Dranbleiben. Der Marktanteil sank auf überschaubare zwei Prozent. The CW kam den zweiten Abend in Folge mit derauf dürftige Einschaltquoten. Immerhin packten die Performances an diesem Abend mit 0,58 und 0,54 Millionen Zusehern zur besten Sendezeit zum Abschluss noch ein Prozent Zielgruppen-Marktanteil.