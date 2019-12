«I Love Lucy»: CBS gewinnt den Freitag mit einem Weihnachts-Special

US-Quoten

CBS hat am Freitag dank Weihnachtsprogramm gute Quoten eingefahren, mit den Serien-Wiederholungen danach ging es aber bergab.

US-Quotenübersicht CBS: 4,43 Mio. (3%)

ABC: 2,82 Mio. (2%)

NBC: 2,66 Mio. (3%)

FOX: 2,41 Mio. (4%)

The CW: 0,77 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Dashat CBS den Tagessieg beschert, keine andere Primetime-Sendung hatte mehr Zuschauer. 4,89 Millionen Zuschauer sahen ab 20 Uhr zu. In der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen kamen so vier Prozent Marktanteil zustande. Damit musste sich CBS den Sieg bei den Umworbenen mit FOX teilen, woebenfalls vier Prozent einheimste. 2,41 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei.ABC hatte weniger Erfolg mit Sonderprogramm:verbuchte dort zur besten Sendezeit nur zwei Prozent Marktanteil, 2,53 Millionen aller Fernsehenden waren dabei.blieb danach auch bei nur zwei Prozent hängen, die Sehbeteiligung stieg aber wieder leicht an auf 2,96 Millionen.Zweistärkste Macht beim Gesamtpublikum warbei CBS mit 4,58 Millionen Zusehern um 22 Uhr.hat davor nur 3,82 Millionen Zuschauer angesprochen. In beiden Fällen betrugen die Marktanteile bei den Jüngeren nur zwei Prozent.