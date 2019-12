«Ready to Beef» geht mit Negativrekorden zu Ende

Quotennews

Die VOX-Kochshow «Ready to Beef» hat zum Finale nicht mal mehr drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnet.

Zielgruppen-Marktanteile von «Ready to Beef» 5,1 %

5,0 %

4,2 %

4,4 %

3,8 %

3,7 %

2,3 %

2,7 % jeweils freitags, 20.15 Uhr bei VOX

Der Versuch, am Freitag eine neue Kochshow zu platzieren, darf nun wohl endgültig als gescheitert erklärt werden: Die letzten beiden Ausgaben vonhaben nun sogar die Drei-Prozent-Grenze unterschritten und verbuchten lediglich 2,3 sowie 2,7 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die erste Folge des Abends sahen nur 0,19 Millionen Jüngere, die zweite 0,23 Millionen.0,44 Millionen und 0,49 Millionen betrugen die absoluten Zuschauerzahlen, hier lagen die dazugehörigen Marktanteile bei ebenso miesen 1,5 sowie 1,7 Prozent.konnte dann auch nicht mehr viel retten, mehr als 2,5 sowie 3,1 Prozent waren für Wiederholungen der US-Krimiserie nicht drin.Deutliche Probleme hatte am Abend auch der Frauensender sixx: Das Finale von ProSiebenskam dort um 20.15 Uhr nicht über 0,6 Prozent Marktanteil hinaus, das ist der bislang schwächste Wert, den die Zweitverwertung der Show bei sixx erzielt hat. Anfänglich wurden noch über ein Prozent Marktanteil gemessen. Nur 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren zugegen.lief anschließend mit 0,5 Prozent noch schlechter bei den Umworbenen.