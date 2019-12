Umgang mit der AfD: Höcke soll nicht mehr in ZDF-Talks auftreten

Vermischtes

Der Chefredakteur des Zweiten will die Grenzen demokratischer Gesinnung aufzeigen.

Sollten AfD-Politiker wie Björn Höcke weiterhin in politischen Talkshows zu Gast sein?

Ja! 99% Nein! 99% Ja, aber sobald sie unwahre Fakten verbreiten, sollen sie gehen 99% Stimmen: 112

Es ist eine Frage, die die (Talkshow-)Redaktionen durchaus bewegt. Wie soll man mit der Alternative für Deutschland, also der AfD, umgehen? Muss alles, was die Partei sagt und fordert auch wirklich gesendet werden oder sollten Journalisten hier auch aussieben. Eine klare Meinung hat da ZDF-Chefredakteur Peter Frey (Bild), der im Rahmen eines-Gesprächs erklärte, AfD-Politiker Björn Höcke werde seitens des Zweiten nicht mehr eingeladen. Frey sagte, die Medien hätten niemanden zu erziehen. Aber: „Wir müssen zeigen, wo die Grenzen demokratischer Gesinnung verlaufen.“Statements und Meinungen von AfD-Vertretern als gewählten Oppositionspolitikern sind derweil freilich weiterhin in zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sendungen, angefangen bei der «Tagesschau», zu sehen. Für das ZDF ist Höcke derweil kein Talkshow-Gast mehr, eine entsprechende Frage beantwortete Frey klar mit „Nein“. Wer bei der Landtagswahl im Oktober in Thüringen sein Kreuz bei der AfD gesetzt habe, habe „bewusst rechtsextrem“ gewählt, erklärte der ZDF-Chefredakteur.Er nahm auch Stellung zur immer wieder geäußerten Kritik, die großen Medien und die dort arbeitenden Journalisten hätten einen Hang nach links (bzw. seien links-grün versifft). „Ich kann das heutige Gerede, der deutsche Journalistenstand hätte einen rot-grünen Einschlag, nicht nachvollziehen. Ich sehe das beim ZDF nicht“, erklärte der ZDF-Chefredakteur. Dennoch sieht er – an anderen Stellen – Verbesserungspotential bei seinem Sender.Dieser sei etwa nicht divers genug aufgestellt. Zudem sei sein Sender auch zu alt geworden. Außerdem habe das ZDF nach Ansicht von Frey zu wenige Führungskräfte aus Ostdeutschland. 2020 könnte ein Jahr werden, in dem der Sender entsprechende Änderungen anschiebt. Schon vor einigen Wochen hatte Frey in Gesprächen Änderungen bei den Nachrichten des Senders angekündigt.So soll es eine neue Nacht-Nachrichtensendung geben, die «heute+» ablöst. Das Nachrichtenstudio soll – weiterhin virtuell – einen neuen Look erhalten. Und grundsätzlich wird man noch mehr Wert auf Online-News legen.