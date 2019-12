Michael Chabons Kavalier and Clay geht zu Showtime

US-Fernsehen

Der Stoff erzählt die Geschichte über ein Amerika, das seine Liebe zu den Superhelden-Comics entdeckt.

Bereits 19 Jahre hat der Roman „Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay“ auf dem Buckel. Jetzt hat der Autor Michael Chabon den Stoff an Showtime verkauft. Die Serie ist Teil eines größeren Abkommens mit den CBS Television Studios. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält CBS die exklusiven Rechte zur Produktion von TV-Inhalten, die vom Duo Chabon & Waldman auf allen Plattformen erstellt und entwickelt werden.Chabon und seine Produktionspartnerin Ayelet Waldman werden als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Die Geschichte von „Kavalier and Clay“ ist eine epische Geschichte über Liebe, Krieg und die Geburt von Amerikas Superhelden-Comics sowie über die Liebe zu diesen Comics. Akiva Goldsman und Alex Kurtzman sind ebenfalls an der Produktion beteiligt. CBS Television Studios und Paramount Television stehen hinter dem Projekt.„Das Team der CBS Studios ist das beste, mit dem wir je zusammengearbeitet haben, sagten Waldman und Chabon. „Wir freuen uns und sind sehr gespannt auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit.“ Das Duo arbeitet unter anderem an einer Showtime-Serie, die auf dem Buch „A Really Good Day“ basiert. Als Hauptdarstellerin wurde Anna Chlumsky gecastet.