FFA unterstützt Maßnahme zur Vernetzung von Landkinos

Kino-News

Die FFA lässt 4,5 Millionen Euro für 90 Projekte springen, mit denen Kinos gefördert werden sollen.

In ihrer vierten und letzten Sitzung des Jahres bewilligte die FFA-Kinokommission insgesamt 4.508.332 Euro für 90 Projekte. Darunter befinden sich drei Wiedereröffnungen, fünf Erweiterungen bestehender Lichtspielhäuser, 80 Kinomodernisierungen und zwei Werbe- bzw. Marketingmaßnahmen, die aus dem üblichen Rahmen fallen. So wird unter dem Namenein Projekt der AG Kino – Gilde e.V. gefördert. Dahinter verbirgt sich eine Maßnahme zur Vernetzung von Landkinos, damit sie ihre Ressourcen und Kompetenzen effizient bündeln können. Außerdem erhält die Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG Fördergelder der FFA, um ein Kundenbindungsprogramm auf die Beine zu stellen. Cineplex-Geschäftsführer Kim Ludolf Koch sprach im Frühjahr 2019 mit Quotenmeter.de über seine Gedanken, was ein modernes Kundenbindungsprogramm benötigt Punktgenau mit dem Kinostart vonfeiern wiederum zwei Lichtspielhäuser mittels FFA-Unterstützung ihre Wiedereröffnung: Das ehemalige CineStar Osnabrück wird zukünftig als Hall of Fame – Kino de Luxe weiterleben, und in Langen/Hessen begrüßt die Lichtburg nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder Filmfans bei sich. Die Wiedereröffnung des Kiez-Kinos Intimes in Berlin-Friedrichshain, das im April den Spielbetrieb eingestellt hat, ist derweil mit neuem Betreiber in Arbeit. FFA-Förderung und finanzielles Entgegenkommen der Vermietergenossenschaft ermöglichen dies, darüber hinaus soll das Kino endlich einen zweiten Saal erhalten. Die Wiedereröffnung ist für Anfang 2020 geplant.Der FFA-Vorstand bewilligte darüber hinaus 34 Anträge für Beratung, die Vorführung von Kurzfilmen und die medienpädagogische Begleitung. Um eine Vorstellung für die Größenordnungen der einzelnen Fördersummen zu ermöglichen: Das Landkinoprojekt der AG Kino – Gilde e.V wird mit 146.608 Euro unterstützt, das Projekt der Cineplex-Kinos mit 170.000 Euro. Das Hall of Fame in Osnabrück erhält ebenfalls 170.000 Euro.