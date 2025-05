«A Different World»: Neue Darsteller

US-Fernsehen

Sechs neue Schauspieler wurden in dem «The Cosby Show»-Spin-Off geholt.

Netflix treibt die Entwicklung der Fortsetzung der Serieweiter voran. Wie „Variety“ berichtet, wurden nun sechs feste Cast-Mitglieder für den Pilotfilm verpflichtet. Mit dabei sind Chibuikem Uche als Kojo, Maleah Joi Moon als Deborah, Cornell Young als Shaquille, Jordan Aaron Hall als Amir, Alijah Kai Higgins als Haggins und Kennedi McClure als Hazel.Die neue Serie kehrt zurück an die fiktive, historisch afroamerikanische Hochschule Hillman College und erzählt die Geschichte der Tochter von Whitley und Dwayne – zwei der beliebtesten Figuren der Originalserie. Die Neuauflage wurde erstmals im August 2024 öffentlich, nun nimmt das Projekt weiter Form an.Hinter den Kulissen setzt Netflix auf starke kreative Führung: Felicia Pride übernimmt als Autorin, Showrunnerin und Executive Producer. Weitere Executive Producer sind unter anderem Debbie Allen, Tom Werner, Gina Prince-Bythewood und Reggie Bythewood. Debbie Allen, die bereits einen Großteil der Originalfolgen inszenierte und produzierte, soll laut Insidern auch beim neuen Piloten Regie führen. Die Produktion erfolgt erneut unter dem Label der Carsey-Werner Company, die bereits das Original verantwortete.«A Different World» lief ursprünglich von 1987 bis 1993 als Spin-off von «The Cosby Show» und begleitete zunächst Denise Huxtable (Lisa Bonet) beim Studium an der Hillman College. Nach Bonets Ausstieg rückten andere Figuren wie Whitley (Jasmine Guy) und Dwayne (Kadeem Hardison) in den Mittelpunkt. Die Serie gilt als wegweisend in der Darstellung afroamerikanischer College-Erfahrungen und gesellschaftspolitischer Themen.