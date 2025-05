«Mafia» startet am 19. Juni

US-Fernsehen

Der US-Ableger von Viaplay hat die Serie erworben.

Mit einigen der besten Talente und Kreativen Schwedens feiert das mitreißende Viaplay-Original-Krimidramaam Donnerstag, dem 19. Juni 2025, seine exklusive Premiere in den USA auf dem Streamingdienst Viaplay. Neue Folgen werden donnerstags bis zum 24. Juli ausgestrahlt.In dieser packenden Krimiserie mit sechs Episoden, die von tatsächlichen Ereignissen inspiriert ist, zeichnet Mafia den Wandel Schwedens in den 1990er Jahren nach, als sich das Land von einer relativ ruhigen Nation, die vom organisierten Verbrechen verschont geblieben war, zu einem Land entwickelte, das von intensiven Bandenkriegen und gewalttätigen Schießereien geprägt war. Die Serie folgt dem Leben des berüchtigten Gangsters und kriminellen Visionärs Radovan „Jakov“ Jakovic (Peshang Rad) und zeichnet seinen Weg von der Armut zum Reichtum nach. Jakov steht der Polizist Gunn Thörngren (Katia Winter, «The Boys») gegenüber, der als einziger die drohende Gefahr durch die Mafia erkennt, die sich hinter dem Zigarettenschmuggel verbirgt.Zu Beginn der Geschichte sind sowohl Gunn als auch Jakov Außenseiter, die gezwungen sind, ein gewagtes Spiel zu spielen, um ihre Vorgesetzten zu umgehen. Es dauert nicht lange, bis sie eine Verbindung zueinander aufbauen. Jeder ist überzeugt, den anderen für seine eigenen Zwecke zu benutzen, aber ihre Verbindung wird für beide verheerende Folgen haben.Die Handlung erstreckt sich über neun Jahre in den 1990er Jahren, zeitgleich mit den Jugoslawienkriegen, als Grenzen neu gezogen wurden, sogar in der Unterwelt Europas und Schwedens. Als das neue Jahrtausend näher rückte, bauten einige dieser Kriminellen ein Zigaretten-Schmuggelring auf, der Milliarden einbrachte. Die Gier wuchs, interne Konflikte eskalierten und bald kam es in Schweden zum ersten Bandenkrieg, dessen Folgen bis heute nachwirken. Auch das zynische politische Spiel wird dargestellt, bei dem die Gewinne aus dem Schmuggel zur Finanzierung verschiedener Fraktionen im jugoslawischen Bürgerkrieg beitragen.Mafia verfügt über eine hochkarätige internationale Besetzung, angeführt von Rad, Winter, Helena af Sandeberg («Meaning of Life») als Helena, Nemanja Stojanovic («Timmer») als Goran, Jens Hultén («Mission Impossible – Rogue Nation») als Ingvar, Christian Hillborg («The Playlist») als Pontus, Cedomir Djordjevic («Easy Money») als Drago und Dragomir Mrsic («Alex») als Boris.«Mafia» wird von Mani Maserrat («Young Wallander» und Tomas Jonsgården inszeniert, Axel Stjärne fungiert als Hauptautor, die renommierten skandinavischen Drehbuchautoren Stefan Thunberg («End of Summer») und Dennis Magnusson («Bäckström») sind als Co-Autoren beteiligt. «Mafia» wird von Maria Nordenberg für Nexiko produziert. Ausführender Produzent ist Lars Beckung.