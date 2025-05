«Star Trek: Strange New Worlds» geht am 17. Juli weiter

US-Fernsehen

Paramount+ wird die dritte Staffel mit gleich zwei neuen Geschichten starten.

Paramount+ gab bekannt, dass die dritte Staffel seiner Serieam Donnerstag, dem 17. Juli, mit zwei Folgen exklusiv auf Paramount+ in den USA Premiere feiern wird. Die Serie wird auch auf Paramount+ in internationalen Märkten gestreamt, in denen der Dienst verfügbar ist. Nach der Premiere werden neue Episoden wöchentlich donnerstags ausgestrahlt, das Staffelfinale ist für Donnerstag, den 11. September geplant. Paramount+ hat bereits bekannt gegeben, dass die Serie für eine vierte Staffel verlängert wurde, die derzeit produziert wird.In der dritten Staffel treffen wir die Crew der U.S.S. Enterprise unter dem Kommando von Captain Pike wieder, die sich mit den Folgen der erschütternden Begegnung mit den Gorn aus der zweiten Staffel auseinandersetzen muss. Aber es warten neues Leben und neue Zivilisationen, darunter ein Bösewicht, der die Entschlossenheit und Standhaftigkeit unserer Charaktere auf die Probe stellen wird. Die dritte Staffel ist eine spannende Neuinterpretation des klassischen «Star Trek» und führt sowohl neue als auch beliebte Charaktere zu neuen Höhen. Sie taucht ein in spannende Abenteuer voller Glauben, Pflicht, Romantik, Komik und Mystery und bietet dabei eine genreübergreifende Mischung, die es so noch nie in dem Franchise gegeben hat.Die Serie wird von CBS Studios, Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert und spielt Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun und Martin Quinn sowie Gaststars Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O'Sullivan, Melanie Scrofano und Carol Kane sowie Special Guest Star Paul Wesley. Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers fungieren als Co-Showrunner. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry und Trevor Roth sind als ausführende Produzenten tätig.«Star Trek: Strange New Worlds » ist exklusiv auf Paramount+ in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Lateinamerika, Australien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Japan verfügbar. Die Serie ist auch auf Paramount+ in Kanada verfügbar. Sie wird auf SkyShowtime in den nordischen Ländern, den Niederlanden, Spanien, Portugal sowie Mittel- und Osteuropa gestreamt. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.