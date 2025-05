«Lulu Is a Rhinoceros»-Trailer veröffentlich

US-Fernsehen

Die Premiere findet Ende des Monats statt. Hersteller ist die Fox-Tochter Bento Box.

Gestern hat Apple TV+ den Trailer zum brandneuen Familien-Musical für Kinder und Elternveröffentlicht, das am Freitag, 30. Mai, weltweit startet. Basierend auf dem beliebten gleichnamigen Kinderbuch des Vater-Tochter-Duos Jason und Allison Flom ist «Lulu Is a Rhinoceros» ein inspirierendes Pop-Musical für die ganze Familie über Freundlichkeit, Akzeptanz und das Annehmen des eigenen Ichs.Lulu ist ein Nashorn – zumindest sieht sie das, wenn sie in den Spiegel schaut. Auf ihrer Mission, Freundlichkeit zu verbreiten, begibt sich die lebenslustige Lulu auf das Abenteuer ihres Lebens, angetrieben von neuen Freunden, Mut und eingängigen Songs. Die Sonderfolge wird von einer hochkarätigen Besetzung getragen, darunter Auliʻi Cravalho als Lulu («Moana»), Tony-Award-Gewinner Alex Newell als Cory («Glee»), Emmy-Award-Nominierter Dulé Hill als Flom Flom («Psych»), Paul Rust als Finn («Love») und Utkarsh Ambudkar als Hip-Hop («Ghosts»).«Lulu Is a Rhinoceros» wird von Propagate Content und Bento Box Animation produziert und von Jason und Allison Flom entwickelt, die zusammen mit Ben Silverman, Howard T. Owens und Rodney Ferrell für Propagate Content sowie Brett Coker, Scott Greenberg und Dana Tafoya-Cameron als ausführende Produzenten fungieren. Allison Flom ist Head Writer des inspirierenden Musicals, das Original-Songs des Golden-Globe-Nominierten Leland und Texte von Allison Flom enthält. Jina Hyojin An und Shirley Song («BE@RBRICK») liefern die Original-Filmmusik. Angela Stempel führt Regie bei dem Musical-Special.