Tyla moderiert «Kids Choice Awards»

US-Fernsehen

Am 25. Juni 2025 werden in Deutschland die Preise vergeben.

Die Grammy-gekrönte Pop-R&B-Sensation Tyla wird als Gastgeberin der, die slime-tastische Bühne betreten. Die diesjährigen KCAs werden am Samstag, 21. Juni, im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, stattfinden und die Lieblinge der Fans aus den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Sport und mehr feiern. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden die «Kids’ Choice Awards 2025» am 25. Juni, 16:45 Uhr bei Nickelodeon ausgestrahlt.Nickelodeon gibt zudem die Nominierungen der diesjährigen «KCAs» bekannt: Erstmals nominiert sind unter anderem Gracie Abrams, Zach Bryan, Jordan Chiles, Frankie Grande, Cynthia Erivo, Doechii, Keith Lee, Chappell Roan, Shaboozey, Shohei Ohtani und Florence Pugh. Mit jeweils vier Nominierungen führen Ariana Grande, Lady Gaga und Kendrick Lamar das Feld an, gefolgt von Jack Black, Dwayne Johnson, Selena Gomez und Jelly Roll mit jeweils drei Nominierungen.Die diesjährige Show bietet außerdem aufregende Kollaborationen mit Stars, legendäre Skateboard-Stunts, den typischen orangefarbenen Blimp-Award, epische Slimings und Musik-Acts.