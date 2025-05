Starz stellt «Power Book III» ein

US-Fernsehen

Für die fünfte Staffel wird Shameik Moore zur Besetzung hinzustoßen.

Nach der fünften Staffel wird das Kapitelgeschlossen, wie „Variety“ berichtet. Die vierte Staffel ist erst vor Kurzen bei Starz zu Ende gegangen. Bereits im März 2024 wurde die fünfte Runde angekündigt, allerdings stand damals noch kein Ende fest.„Die Fans des «Power»-Universums haben geduldig auf diesen Moment gewartet, und ich fühle mich geehrt, in die ikonische Rolle des Breeze zu schlüpfen“, sagte Moore. „Ich bin in eine Geschichte gesprungen, die bereits mit so starken Charakteren belebt ist, aber es war eine lustige Herausforderung, Breezes einzigartige Identität zu finden, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sehen, wie Breeze die Dynamik in der Geschichte verändern wird. Das wird eine wilde Fahrt.“„Es war immer meine Absicht, dass «Raising Kanan» fünf Staffeln lang laufen sollte, und dank meiner Freunde und Partner bei Starz und Lionsgate sowie der unglaublichen Besetzung, Crew und Autoren konnte ich die gesamte Geschichte erzählen, die ich mir 2019 vorgenommen hatte“, sagte Showrunner Sascha Penn. "Allerdings haben wir mit dem Finale dieser Staffel und der unvermeidlichen Einführung von Breeze noch eine außergewöhnlich intensive und actionreiche Staffel vor uns, und ich versichere Ihnen, dass für Kanan und die gesamte Thomas-Familie noch nie so viel auf dem Spiel stand. Ich bin sehr stolz auf diese Serie und dankbar, dass wir sie zu einem unglaublich explosiven und befriedigenden Abschluss für die unglaublich treuen Fans des «Power»-Universums bringen konnten."