«Buffy»: Ryan Kiera Armstrong für die Hauptrolle besetzt

US-Fernsehen

Auch Sarah Michelle Gellar wird in dem Reboot eine der wichtigsten Rollen verkörpern.

Der Streamingdienst Hulu arbeitet an einem Reboot der früheren Fernsehserie. Ryan Kiera Amstrong wird neben Sarah Michelle Gellar eine der Hauptrollen besetzten. Das Format soll sich wohl auf eine neue Jägerin konzentrieren, wobei Gellar wohl die wiederkehrende Rolle als Buffy aufnehmen wird.„Von dem Moment an, als ich Ryans Vorsprechen sah, wusste ich, dass es nur ein Mädchen gab, das ich an meiner Seite haben wollte“, sagte Gellar. „Diese emotionale Intelligenz und dieses Talent in so jungen Jahren zu haben, ist wirklich eine Gabe. Das Beste daran ist, dass ihr Lächeln selbst den dunkelsten Raum erhellt.“ Gellar hat auch ein Video auf Instagram geteilt, in dem sie Armstrong mitteilt, dass sie die Rolle bekommen hat.„Wir sind überglücklich, mit Ryan Kiera Armstrong die Slayerin dieser Generation gefunden zu haben. Sie hat uns absolut umgehauen – für uns steht außer Frage, dass sie die Auserwählte ist“, so die Zuckermans. Armstrong war zuletzt in der Disney+-Fernsehserie «Star Wars: Skeleton Crew» zu sehen. Außerdem war sie auch Teil der FX-Serie «The Lowdown».