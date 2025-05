«Timless Tidings of Joy» startet bei Great American Family

US-Fernsehen

Der Fernsehsender feiert das 5-jährige Jubiläum von seinen „Great American Christmas“.

Great American Media gab heute die Premiere seines neuesten Weihnachtsfilmsmit Candace Cameron Bure («A Christmas Less Traveled», Paul Greene («Bringing Christmas Home») und Natasha Bure («A Christmas for the Ages») bekannt. Der Film feiert in dieser Weihnachtszeit sowohl auf Great American Family als auch auf Great American Pure Flix Premiere und ist ein weiteres Beispiel für den Fokus des Unternehmens auf die Produktion hochwertiger Filme, die eine frische Alternative zu vielen anderen Filmen für die Weihnachtszeit darstellen. Die emotionale und herzerwärmende Reise von „Timeless Tiding of Joy“ spiegelt den hohen Standard wider, den Great American Christmas in dieser Kategorie mit seinem Fokus auf Glauben, Familie und Sinnhaftigkeit setzt.„«Timeless Tidings of Joy» überwindet die Zeit mit Botschaften der Liebe, Opferbereitschaft und Hoffnung, die in jeder Epoche relevant sind“, sagte Bill Abbott, Präsident und CEO von Great American Media. „Candace Cameron Bure ist eine hervorragende Geschichtenerzählerin und Star, und «Timeless Tidings of Joy» erzählt die Geschichte, wie eine besondere Botschaft Leben verändern kann – sogar Jahrzehnte später“, schloss Abbott.In «Timeless Tidings of Joy» erbt Ally (Candace Cameron Bure) den Laden „Timeless Tidings“, den ihre Großmutter Joy (Natasha Bure) in den 1940er Jahren eröffnet hatte, um ihre handgefertigten Briefkarten zu verkaufen. Der Laden war für Joy über Jahrzehnte hinweg eine Herzensangelegenheit, die sie mit viel Liebe, Engagement und Opferbereitschaft geführt hatte. Ally sah Joys Opfer für den Laden immer als Belastung für Joys Leben und Glück. Als Ally in den Laden zurückkehrt, um ihn für den Verkauf vorzubereiten, trifft sie Bennett (Paul Green), einen alten Seelenverwandten, der das Vermächtnis ihrer Großmutter Joy bewahren möchte. Während Ally und Bennett die nächsten Schritte planen, zwingt sie eine göttliche Fügung dazu, einen neuen, oder besser gesagt alten Blick auf das Schicksal des Ladens und sich selbst zu werfen.„In einer Welt voller Technologie erinnert «Timeless Tidings of Joy» an eine einfachere Zeit und an die Grundwerte, die uns von unseren Eltern und Großeltern vermittelt wurden. Es erinnert uns daran, dass die besten Geschenke, die wir erhalten, diejenigen sind, die wir frei verschenken“, fügte Candace Cameron Bure, Chief Creative Officer von Great American Media, hinzu.«Timeless Tidings of Joy» ist eine Produktion von Syrup Studios in Zusammenarbeit mit CandyRock Entertainment. Rob Lycar produziert und Paula Elle führt Regie nach einem Originaldrehbuch von Masey McLain und Taylor Kalupa. Zu den ausführenden Produzenten gehören Candace Cameron Bure, Holly A. Hines, Eric Jarboe, Jeffery Brooks, Ford Englerth, Gerald Webb, Martin Wood, Paula Elle und Trevor McWhinney. Die supervisierenden Produzenten sind Michael Shepard und Jonathan Shore, Trudi Thornwaldson und David Oland fungieren als Associate Producers.