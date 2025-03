Barth trotz Steigerung nicht Marktführer

Quotennews

Die einstige Ausnahmestellung, die «Mario Barth deckt auf!» zur Anfangszeit beanspruchen konnte, ist inzwischen aufgebraucht.

Bei RTL gab es trotz starker Konkurrenz eine neue Ausgabe vonzur Primetime zu sehen. Die letzte frische Folge am 27. Februar dieses Jahres konnte sich mit Mühe in die Zweistelligkeit retten – 10,7 Prozent im Angesicht von 0,54 Millionen Zielgruppen-Zuschauenden standen zu Buche. Von einstigen Höhenflügen hat sich die Produktion inzwischen weit entfernt.Das sollte sich auch am gestrigen Abend nicht grundlegend ändern, wenngleich eine Steigerung auf ein zumindest ziemlich solides Level erfolgte. Dies kam durch diesmal 0,56 Millionen Jüngere auf, die den Marktanteil auf 11,7 Prozent hoben - trotzdem Dimensionen klar hinter ProSieben . Von den Älteren schalteten magere 6,4 Prozent beziehungsweise 1,49 Millionen für den Komiker und seine Gäste ein.Nach RTL Direkt wurde ab 22.30 Uhr einins Programm genommen, welches sich mit der Thematik Drogen in Deutschland auseinandersetzte. Tun wollten dies letztlich noch 0,26 Millionen Umworbene zu einem mittelmäßigen Wert von 10,1 Prozent. Insgesamt blieben nur ganz schwache 5,6 Prozent (0,68 Millionen) dran.