A24 und Nordisk vereinbaren Partnerschaft

Kino-News

Die zwei Unternehmen bringen unter anderem Filme mit Paul Rudd und Jenna Ortega in die Nordländer.

A24 und die Egmont-Tochter Nordisk Film sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, die Nordisk Film zu einem wichtigen Ziel für die Filme von A24 in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland macht. Nordisk Film und A24 haben bereits bei einer Reihe erfolgreicher Filme zusammengearbeitet. Zu den bisherigen Filmen gehört unter anderem der Streifen «The Whale», für den Brendan Fraser den Oscar als bester Hauptdarsteller abräumte.Die ersten Titel, die unter die Vereinbarung fallen, sind Josh Safdies Komödiemit Timothée Chalamet, Benny Safdies Sportdramamit Dwayne Johnson und Emily Blunt, Mark Anthony Gordons Horror-Thrillermit Ayo Edeberi und John Malkovich, Alex Garlands Actionfilmmit Will Poulter und Cosmo Jarvis, Alex Scharfmans Comedy-Thrillermit Paul Rudd und Jenna Ortega und Ari Asters Thrillermit Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone und Austin Butler, die alle von Nordisk Film in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland veröffentlicht werden.„Wir sind sehr stolz darauf, der nordische Partner von A24 zu sein. A24 steht hinter einigen der kraftvollsten, innovativsten und künstlerisch stärksten Filme des modernen Kinos und wir können es kaum erwarten, sie auf den nordischen Markt zu bringen. Unser Ziel bei Nordisk Film ist es, das bestmögliche Angebot an sowohl lokalen als auch internationalen Filmen zu haben, und wir glauben, dass die Filme von A24 perfekt dazu geeignet sind, das nordische Publikum zu begeistern und zu unterhalten“, sagt Kenneth Wiberg, Senior Vice President bei Nordisk Film.