Quotencheck

Mehr Ausgaben pro Staffel, dafür eine spätere Sendezeit – für die Comedy-Show waren nicht alle Entscheidungen richtig.

16 Episoden derwurden im Jahr 2023 ausgestrahlt, aufgrund der Babypause von Carolin Kebekus kamen im vergangenen Jahr weniger Episoden zu Stande. Unterhaltungsflotte TV und die bildundtonfabrik haben insgesamt zehn Folgen hergestellt, die allerdings einen späteren Sendeplatz kam.Der Startschuss fiel am 24. Oktober 2024 um 23.40 Uhr. Die Sendung mit Gast Louis Klamroth lockte 1,02 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an, der Marktanteil belief sich auf leicht unterdurchschnittliche 10,2 Prozent. Bei den jungen Menschen, für die die Sendung hergestellt wurde, hatte man mit 0,18 Millionen Zusehern ein überschaubares Bild. Immerhin lief es mit 8,7 Prozent Marktanteil überdurchschnittlich.An Halloween begrüßte Kebekus um 23.35 Uhr den YouTuber HandOfBlood, der 0,89 Millionen Menschen ab drei Jahren mitbrachte, was zu lediglich 8,4 Prozent Marktanteil führte. Beim jungen Publikum waren erneut 0,18 Millionen dabei, der Marktanteil wurde nun auf acht Prozent beziffert. Die Folge mit Annette Frier startete erst um 00.10 Uhr, das wirkte sich erheblich auf die Reichweiten aus: Nur noch 0,59 Millionen Menschen saßen vor den Fernsehschirmen. Mit 0,13 Millionen jungen Menschen holte die Show noch sechseinhalb Prozent.Die vierte Folge war mit Laura Larsson besetzt und sammelte um 23.40 Uhr wieder 0,85 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil bewegte sich bei 8,4 Prozent. Bei dem jungen Publikum wurden 0,16 Millionen sowie 7,9 Prozent Marktanteil erzielt. Die folgenden Episoden liefen mit 0,75, 0,77 und 0,86 Millionen recht ähnlich, die Ausgaben mit Giulia Becker, Stefanie Giesinger und Filiz Tasden erreichten jeweils 7,5 Prozent Marktanteil. Die Reichweiten beim jungen Publikum waren mit 0,16, 0,16 und 0,18 Millionen fast identisch.Carolin Kebekus spielte am 12. Dezember mit Tarkan Bagci, Giulia Becker, Parshad Esmaeili, David Kebekus, Niklas van Lipzig, David Martin, Jeannine Michaelsen und Jasmin Schwiers das Spiel „Vampire“ respektive „Die Werwölfe von Düsterwald“, was um Mitternacht nur 0,34 Millionen Menschen anlockte. Unter den jungen Menschen waren nur noch 0,11 Millionen, was 5,5 Prozent bedeutete. Am 19. Dezember sahen um 23.20 Uhr wieder 0,86 Millionen Menschen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sieben Prozent dabei. Das Stand-Up-Special vom 2. Januar 2025 erreichte noch 0,98 Millionen Zuschauer. Ana Lucía, Kristina Bogansky und Anissa Loucif holten ab 23.35 Uhr jedoch nur 0,10 Millionen sowie 3,5 Prozent.«Die Carolin Kebekus Show» erreichte mit der siebten Staffel 0,79 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von schlechten 7,6 Prozent. Nur 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, immerhin wurden gute sieben Prozent erreicht. Die Ausgaben aus dem Jahr 2023 waren erfolgreicher, weil sie früher gesendet wurden. Staffel fünf erzielte 0,98 Millionen Zuschauer, Staffel sechs 1,07 Millionen. Auch bei den jungen Menschen sahen es mit 0,23 sowie 0,24 Millionen sowie 7,2 und 7,7 Prozent vor der Babypause deutlich besser aus.