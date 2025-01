«Landarztpraxis» weiter mit schlechten Aussichten

Quotennews

Erholung war für die Filmpool-Produktion wenig in Sicht.

Die letzte Woche war keine gute in der Geschichte der «Landarztpraxis». Dümpelten die Werte an den meisten Tagen bei schlechten 3% herum, stellten sich am Dienstag dann völlig desolate und vor allem auch inakzeptable 1,8 Prozent Marktanteil ein, die den Senderverantwortlichen von Sat.1 einige Sorgenfalten auf die Stirn getrieben haben werden - hielten diese am Mittwoch dieser Woche nun an?Auch gestern gelang es der Serie mit Caro Frier nicht so recht, sich aus ihrer Krise freizuboxen. Ein mangelhaftes Ergebnis von 4,1 Prozent in der jüngeren Zielgruppe kam nur zustande, weil lediglich 0,14 Millionen 14-49-Jährige zuschalteten. Selbst bei den Älteren, die die Telenovela ebenfalls anpeilt, war wenig zu holen: Nur niedrige 3,5 Prozent durch 0,73 Millionen ergaben sich insgesamt.Im Gegenzug ganz vorne lag natürlich der Soap-Klassiker «GZSZ», der auch gestern ein ordentliches Resultat von 12,7 Prozent bei 0,58 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe vorweisen konnte - wenngleich es auch hier sicher nicht der stärkste Tag war. Im Vorfeld erwischte «AWZ», das sich deutlich länger mit der Sendezeit der «Landarztpraxis» überschneidet, mit soliden 11,1 Prozent tatsächlich einen seiner besseren Tage und lag damit natürlich weit vor Sat.1