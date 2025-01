Hat Feuer: «Marie Brand» überragend gegen Sport-Konkurrenz

Quotennews

Am gestrigen Mittwoch hatte der Mainzer Sender eine frische Folge der langjährigen Krimi-Reihe «Marie Brand» im Programm.

Gestartet war die Produktion im Jahre 2008 und wir seitdem in loser Folge platziert. In diesem Modus erreichte sie bisher 34 Episoden a 90 Minuten, die sich Laufe der Jahre einer gestiegenen Beliebtheit erfreuten. So ging es in den letzten zwei Jahren bis auf neun Millionen Zuschauende hoch, die Folge im April 2024 brachte es immerhin noch auf weiter hohe 6,34 Millionen.Konnte die aktuelle Ausstrahlung am gestrigen Mittwoch-Abend trotz Fußball da mithalten? Blickt man auf die Sehbeteiligung des neuesten Falls «Marie Brand und das tote Au-Pair», muss dies erstaunlicher Weise mehr als bejaht werden – insgesamt 6,99 Millionen zu 26,1 Prozent Marktanteil brachten sogar eine Steigerung gegenüber der letzten Folge- wirklich beeindruckende Resonanzen. Das jüngere Publikum war indessen nur in einer Größenordnung von durchwachsenen 7,4 Prozent und 0,43 Millionen zugegen.Anschließend ging das «Heute Journal» mit den aktuellsten Infos und Einschätzungen auf Sendung. Der Berichterstattung vertrauten wiederum 3,50 Millionen Menschen bei noch guten 14,7 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es allerdings bloß noch schwache 5,4 Prozent und 0,30 Millionen. Zur späterer Stunde talkte dann noch «Markus Lanz» vor 1,45 Millionen gesamt und 0,18 Millionen bei den Jungen, Quotenanteile von schönen 15,4 und 9,7 brachten sie mit sich.