Fußball gegen Handball: Wer macht wen platt?

Quotennews

Ein ungewöhnliches Sport-Duell ereignete sich gestern zwischen Sat.1 und dem Ersten.

Dazu gekommen ist es, weil die Bundesliga ausgerechnet jetzt eine englische Woche spielt, wo die deutschen Handball-Männer in ihr WM-Turnier gestartet sind. In Sat.1 liefen ab 20.30 Uhr folglich die Bayern gegen die Hoffenheimer auf, im Ersten Deutschen Fernsehen trat die Handball-Nationalmannschaft der Männer gegen Polen an. Während die Bayern ihr Spiel klar 5:0 gewinnen konnten, waren auch die Handballer mit 35:28 erfolgreich.Wie sah es aber nun quotentechnisch für die ausstrahlenden Sender aus? Schauen wir dafür zunächst nach Sat.1 und bewerten dann, ob dies ausreichte, um die ARD zu schlagen. Bei den 14-49-Jährigen sah es für den Bällchensender jedenfalls überraschend schwach aus, hier sahen nur 0,50 Millionen zu verhaltenen 8,7 Prozent die erste Hälfte, ehe sich die zweite dann immerhin auf passable 0,57 Millionen bei 10,5 Prozent steigern konnte. Insgesamt sahen maximal 2,32 Millionen zu 9,8 Prozent den FCB-Sieg, gerade auch für Bayern-Verhältnisse außergewöhnlich blasse Zahlen, hier setzte die Handball-WM vermeintlich wohl doch zu, zudem war das Spiel früh entschieden.Im Gegenzug blicken wir nun zu den Handballern, um zu sehen wie groß die Konkurrenz durch sie war. Leider ist dies zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht möglich, da die Daten der ARD noch nicht vorliegen. Wir bitten also um etwas Geduld, bis wir dann sehen, wie das Duell wirklich ausgegangen ist.