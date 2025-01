Primetime-Check

Zum ersten Freitags-Primetime-Check im neuen Jahr will das Erste mit einer Mini-Serie überzeugen, das Zweite setzt auf Krimi-Stoff und im Privaten warten zwei Promi-Specials neben einem Best Of und «Herr der Ringe».

Im Ersten erstreckte die sich die Primetime gewissermaßen über den Zeitraum von 20:15 Uhr bis 23:15 Uhr - es gab eine Mini-Serie mit direkt allen vier Folgen zu sehen.erzählt die Geschichte zu Levi’s Jeans und startet mit 3,95 und 3,90 Millionen Zuschauer in den ersten beiden Ausgaben gut, die Marktanteile von 15,4 und 14,9 gehen in Ordnung. Mehr jedoch auch nicht. Doch es sollte besser werden - in den beiden abschließenden Folgen machen sich 4,18 und 4,38 Millionen Zuschauer auf 17,3 und 21,2 Prozent des TV-Marktes breit, zuvor lagen die Marktanteile bei 15,4 und 14,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte sich ein entgegengesetztes Spiel, von überzeugenden 0,45 Millionen Jüngeren ging es zurück auf 0,40, 0,38 und 0,37 Millionen. Damit zeigen sich Marktanteile im Bereich von 8,7 bis 6,6 Prozent.Das ZDF war für den ersten Freitag im neuen Jahr deutlich klassischer unterwegs, es gabund. Das Krimi-Duo überzeugte mit 6,05 Millionen Zuschauern und 5,21 Millionen, das markiert jeweils die besten Reichweiten des gesamten Sendetages. Die Marktanteile konnten mit 23,5 und 20,1 Prozent glänzen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren lediglich 6,9 und 6,0 Prozent drin. Hierzu benötigte es 0,36 und 0,35 Millionen Fernsehende im entsprechenden Alter.Die private Krone der Gesamtreichweite gehörte RTL - mit demholt sich der Köln-Sender starke 1,62 Millionen Zuschauer ins Haus. Das war neben der besten privaten Primetime-Reichweite auch ein Quoten-Erfolg mit 7,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe konnten Buschmann, Köppen und Wontorra mit 0,56 Millionen Umworbenen den Primetime-Sieg abräumen. Mit 11,0 Prozent am entsprechenden Markt ergab sich die einzige zweistellige Marktbeteiligung in der Zielgruppen-Wertung der Primetime-Programme. Sowohl in der Zielgruppe, als auch in Sachen Gesamtreichweite war ärgster Köln-Verfolger der Unterföhring-Sender ProSieben . Direkt von der Medienallee 7 gab es das. Es ergaben sich Reichweiten von 1,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit 0,48 Millionen Werberelevante zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile kamen auf 5,9 Prozent am Gesamtmarkt und 8,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.Der klare dritte Platz war für den zweiten Unterföhring-Sender reserviert. Mitsind 0,95 Millionen Zuschauern zu erreichen, der Marktanteil lag bei 4,3 Prozent. In der Zielgruppe überzeugen 0,44 Millionen Umworbenen auf 8,7 Prozent des entsprechenden Marktes. VOX entscheidet sich am gestrigen Freitag für. Mit 0,59 Millionen Zuschauer im Gesamten ist gehörig Sand im Getrieben, dünne 2,3 Prozent Marktanteil bescheinigen einen schwachen Freitag. Die Zielgruppe rettet mit 0,31 Millionen Werberelevanten einigermaßen, immerhin kommen akzeptable 5,7 Prozent zusammen.Bei Kabel Eins ist die Primetime-Bewertung nicht ganz einfach, man zeigt die vorerst bei Sat.1 prämierte Serie. Um 20:15 Uhr läuft das mit 0,44 Millionen Zuschauer allenfalls mäßig, schlimme 1,7 Prozent am Markt bewegen beinah zu harscher Kritik. Doch dann kommt die zweite Episode ab 22:20 Uhr, hier steigert sich die Reichweite immerhin auf 0,48 Millionen und der Marktanteil sieht mit 3,0 Prozent etwas besser aus. Die Zielgruppe ist ebenfalls zu später Stunde mit 0,06 Millionen besser unterwegs, ab 20:15 Uhr folgen lediglich 0,05 Millionen. Das sind jedoch beides üble Marktanteile von 0,8 und später 1,4 Prozent. RTLZWEI möchte die Primetime mitbestreiten, hier kommen kaum nennenswerte 0,45 Millionen Zuschauer zusammen, es lassen sich immerhin 0,26 Millionen Werberelevante definieren. Die Marktanteile zeigen im Gesamten 1,8 Prozent und 4,7 Prozent am Zielgruppen-Markt.