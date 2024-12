«Toys of Terror» geht völlig unter

Quotennews

Jake Gyllenhaal und Dennis Quaid eröffneten die Primetime von Sat.1 mit «The Day after Tomorrow».

Kysana Teresa, Georgia Waters und Verity Marks spielen die Hauptrollen in dem US-amerikanischen Horrorfilm, in dem David und Hannah Cashman ihren Kindern einen Weihnachtsurlaub in den verschneiten Wäldern von Washington versprachen. Doch die Eltern wollten das Haus renovieren und profitabel verkaufen. Tochter Alicia fand eine Kiste mit Spielzeugen, die wirklich zum Leben erwachten.Die Free-TV-Premiere aus dem Portfolio von Warner Bros. Pictures fand ab 01.00 Uhr statt, Sat.1 versteckte die Regiearbeit von Nicholas Verso nach dem Skript von Dana Gould. Nur 0,10 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 2,8 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden ledliglich 0,01 Millionen gesichtet, der Spielfilm mit wenig Werbung verbuchte einen Marktanteil von 1,6 Prozent.Zur Primetime sahen 0,99 Millionen Menschen den Spielfilm, der nun 20 Jahre auf dem Buckel hat. Regie und Drehbuch verantwortete Roland Emmerich, am Dienstag wollten 0,99 Prozent der Zuschauer seine Arbeit sehen. Bei den jungen Menschen zog Sat.1 0,37 Millionen an, der Marktanteil belief sich auf 8,4 Prozent.mit Jason Clarke, Jash Brolin und Jake Gyllenhaal unterhielt ab 22:40 Uhr noch 0,39 Millionen Menschen, der Abenteuerfilm mit Keira Knightley und Elizabeth Debicki holte 3,7 Prozent. In der Zielgruppe fuhr der Spielfilm aus dem Jahr 2015 0,12 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 5,4 Prozent.