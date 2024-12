«Nightline» schlägt Late-Night

US-Quoten

Die Nachrichtensendung von ABC fuhr zuletzt starke Werte ein.

Die ABC-News-Sendunghat in der Woche vom 9. Dezember 2024 die Spitzenposition in allen wichtigen Zuschauergruppen übernommen. Mit 840.000 Gesamtzuschauern, 215.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen sowie 129.000 in der Gruppe der 18- bis 49-Jährigen schlug «Nightline» die Konkurrenzprogramme «After Midnight» von CBS und «Late Night with Seth Meyers» von NBC.Die Show verzeichnete deutliche Zuwächse gegenüber der Vorwoche: +16 % bei den Gesamtzuschauern, +76 % bei den 25- bis 54-Jährigen und +90 % bei den 18- bis 49-Jährigen. Auch im Jahresvergleich legte «Nightline» zu. Zu den Themen der Woche gehörten Interviews mit Elton John und Lady Gaga sowie Berichte über aktuelle Schlagzeilen wie die Festnahme eines Verdächtigen im Fall des UnitedHealthcare-CEO-Shootings.«Nightline», moderiert von Juju Chang und Byron Pitts, bleibt eine der prestigeträchtigsten News-Sendungen im US-Fernsehen. Das Format wird wochentags von 12:35 bis 1:05 Uhr EST ausgestrahlt und ist mit Originaldokumentationen auch auf digitalen Plattformen wie Hulu verfügbar.