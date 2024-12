Das Erste räumt mit «Die Kanzlei» ab

Quotennews

Unterdessen wollte Dr. Lilly Phan in der Sachsenklinik eine neue OP ausprobieren.

Sabine Postel und Herbert Knaup bescheren dem Ersten Woche für Woche gute Quoten. Die von Thorsten Näter geschriebene Episode „Wo die Liebe hinfällt“ beschäftigte sich unter anderem mit einem afrikanischen Flüchtling, der einen anderen Mann in einer Unterkunft bewusstlos geschlagen hat. 4,95 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen diesen-Fall um 20.15 Uhr, der dem Ersten einen Marktanteil von 20,0 Prozent einbrachte. Unter den jungen Menschen waren 0,53 Millionen, das bedeutete 11,5 Prozent.Die von Mai Duong Kieu gespielte Dr. Lilly Phan wollte im Anschluss an der Sachsenklinik eine neue Operation ausprobieren. Doch ihre Widersacherin Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) war gegen diesen Eingriff. Wie es ausging, verfolgten 4,05 Millionen Menschen ab drei Jahren, wovon 0,43 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Beim Gesamtpublikum fuhr17,0 Prozent ein, beim jungen Publikum wurden 9,3 Prozent erfasst.Beiging es mit medizinischen Themen weiter. Die Reportage von Claudia Kaffanke und Nadia Kailouli lockte 2,62 Millionen Menschen an. „Ausgeliefert – Die Macht der Chefärzte“ brachte 12,5 Prozent Marktanteil. 0,28 Millionen junge Menschen sahen die Gespräche mit Frauen, die in diesem Job bedroht und gemobbt werden. Der Marktanteil lag bei 6,7 Prozent.