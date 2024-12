Adult Swim schnappt sich wieder «Family Guy»

US-Fernsehen

Die Animationsserie von 20th Television wird wieder beim Warner Bros.-Sender ausgestrahlt.

Der Fernsehsender Adult Swim hat sich die Rechte an der Serie von Seth MacFarlane gesichert und wird sie ab dem 1. Januar 2025 wieder im Spätprogramm ausstrahlen. Den Auftakt macht ein Marathon am Neujahrstag von 19.00 bis 05.00 Uhr. Danach werden die Folgen wöchentlich zwischen 22.00 und 22.30 Uhr ausgestrahlt.«Family Guy» verließ Adult Swim nach Ablauf der Lizenz im Jahr 2021. Die Wiederholungen wurden zu FXX übertragen, dem exklusiven Kabelsender für die Off-Network-Ausstrahlung der Serie. Die neue Vereinbarung mit Adult Swim ist nicht exklusiv, was bedeutet, dass Wiederholungen weiterhin auch anderswo ausgestrahlt werden können.„Adult Swim ist ein großer Teil der frühen Geschichte von «Family Guy» und wir freuen uns darauf, die Serie 2025 wieder in unserem Programm zu haben“, sagte Michael Ouweleen, Präsident von Adult Swim. "Die Rückkehr von Family Guy ist eine großartige Ergänzung zu der beeindruckenden Liste an animierten Originalserien, die wir für das nächste Jahr geplant haben.