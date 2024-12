«Die Saat des heiligen Feigenbaums» ist bei den Oscars eine Runde weiter

Kino-News

Auch die Produktionen aus der Schweiz und Österreich sind auf der Liste der eingereichten Filme gelandet. Das ist die erste Etappe, ehe im Dezember die Vorauswahl folgt.

Am Donnerstag gab die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) bekannt, dass 85 Länder Filme für die 97. Oscar-Verleihung in der Kategorie „Internationaler Spielfilm“ eingereicht haben. Ein internationaler Spielfilm ist definiert als ein abendfüllender Kinofilm (mehr als 40 Minuten), der außerhalb der Vereinigten Staaten produziert wurde und dessen Dialoge überwiegend (mehr als 50 Prozent) nicht auf Englisch sind.Mitglieder der Academy aus allen Bereichen sind eingeladen, an der Vorabstimmung teilzunehmen und müssen eine Mindestvoraussetzung erfüllen, um in der Kategorie abstimmen zu können. Die Shortlist mit 15 Filmen wird am Dienstag, den 17. Dezember 2024 bekannt gegeben.Für Deutschland wurde «Die Saat des heiligen Feigenbaums» in der Sprache Farsi eingereicht. Der 168-minütige Film soll Ende Dezember 2024 in die Kinos kommen. Mohammad Rasulof führte Regie und schrieb das Drehbuch. Österreich schickt den Horrorfilm «Des Teufels Bad» von Veronika Franz und Severin Fiala ins Rennen. Der deutsche Kinostart ist am 14. November. «Reinas», ein spanischer Film, ist der Beitrag aus der Schweiz. Klaudia Reynicke führte Regie und schrieb zusammen mit Diego Vega das Drehbuch. Der Film kommt am 5. Dezember in die Kinos.- Albanien, «Waterdrop»- Algerien, «Algiers»- Argentinien, «Kill the Jockey»- Armenien, «Yasha and Leonid Brezhnev»- Österreich, «Des Teufels Bad»- Bangladesch, «The Wrestler»- Belgien, «Julie Keeps Quiet»- Bolivien, «Own Hand»- Bosnien und Herzegowina, «My Late Summer»- Brasilien, «I’m Still Here»- Bulgarien, «Triumph»- Kambodscha, «Meeting with Pol Pot»- Kamerun, «Kismet»- Kanada, «Universal Language»- Chile, «In Her Place»- Kolumbien, «La Suprema»- Costa Rica, «Memories of a Burning Body»- Kroatien, «Beautiful Evening, Beautiful Day»- Tschechische Republik, «Waves»- Dänemark, «The Girl with the Needle»- Dominikanische Republik, «Aire Just Breathe»- Ecuador, «Behind the Mist»- Ägypten, «Flight 404»- Estland, «8 Views of Lake Biwa»- Finnland, «Family Time»- Frankreich, «Emilia Pérez»- Georgien, «The Antique»- Deutschland, «Die Saat des heiligen Feigenbaums»- Griechenland, «Murderess»- Guatemala, «Rita»- Hongkong, «Twilight of the Warriors: Walled In»- Ungarn, «Semmelweis»- Island, «Touch»- Indien, «Lost Ladies»- Indonesien, «Women from Rote Island»- Iran, «In the Arms of the Tree»- Irak, «Baghdad Messi»- Irland, «Kneecap»- Israel, «Come Closer»- Italien, «Vermiglio»- Japan, «Cloud»- Kasachstan, «Bauryna Salu»- Kenia, «Nawi»- Kirgisistan, «Paradise at Mother’s Feet»- Lettland, «Flow»- Libanon, «Arzé»- Litauen, «Drowning Dry»- Malaysia, «Abang Adik»- Malta, «Castillo»- Mexiko, «Sujo»- Mongolei, «If Only I Could Hibernate»- Montenegro, «Supermarket»- Marokko, «Everybody Loves Touda»- Nepal, «Shambhala»- Niederlande, «Memory Lane»- Nigeria, «Mai Martaba»- Norwegen, «Armand»- Pakistan, «The Glassworker»- Palästina, «From Ground Zero»- Panama, «Wake Up Mom»- Paraguay, «The Last Ones»- Peru, «Yana-Wara»- Philippinen, «And So It Begins»- Polen, «Under the Volcano»- Portugal, «Grand Tour»- Rumänien, «Three Kilometres to the End of the World»- Senegal, «Dahomey»- Serbien, «Russian Consul»- Singapur, «La Luna»- Slowakei, «The Hungarian Dressmaker»- Slowenien, «Family Therapy»- Südafrika, «Old Righteous Blues»- Südkorea, «12.12: The Day»- Spanien, «Saturn Return»- Schweden, «The Last Journey»- Schweiz, «Queens»- Taiwan, «Old Fox»- Tadschikistan, «Melody»- Thailand, «How to Make Millions before Grandma Dies»- Tunesien, «Take My Breath»- Türkei, «Life»- Ukraine, «La Palisiada»- Vereinigtes Königreich, «Santosh»- Venezuela, «Back to Life»- Vietnam, «Peach Blossom, Pho and Piano»