«One Tree Hill»-Sequel in Arbeit

US-Fernsehen

Sophia Bush, Hilarie Burton und Daneel Ackles produzierten die Fortsetzung.

Laut „Variety“ plant Netflix eine Fortsetzung der Serie. Die Stars der Originalserie Sophia Bush, Hilarie Burton und Daneel Ackles sollen die Fortsetzung produzieren, Ackles wird mit der Firma Chaos Machine produzieren, Warner Bros. Television soll ebenfalls an Bord sein. Das Format lief neun Staffeln lang auf The WB und CW. In Deutschland konnte «One Tree Hill» nie Fuß fassen.Bei «One Tree Hill» handelt es sich um eine US-amerikanische Dramaserie von Mark Schwahn, die am 23. September 2003 Premiere feierte. Angesiedelt in der fiktiven Stadt Tree Hill, North Carolina, verfolgt die Serie zunächst das Leben der beiden Halbbrüder Lucas (Chad Michael Murray) und Nathan Scott (James Lafferty), die um einen Platz im Basketballteam ihrer Schule konkurrieren, sowie das Drama, das sich aus den Liebesbeziehungen der Brüder ergibt.Die meisten Dreharbeiten fanden in und um Wilmington, North Carolina, statt. Viele Szenen wurden in der Nähe des Kriegsschiffs USS North Carolina und auf dem Campus der University of North Carolina Wilmington gedreht. Das Team vor Ort hat bereits für die Serie «Dawson’s Creek» gedreht.