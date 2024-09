Natalie Morales bleibt bei «Greys Anatomy»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird künftig zur Besetzung der Serie gehören.

Im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin Natalie Morales einen Gastauftritt in der Arztserie. Wie das Branchenblatt „Variety“ nun berichtet, wird sie ab der 21. Staffel zum festen Cast gehören. Sie verkörpert die Kinderchirurgin Dr. Monica Beltran am Grey Sloan Memorial Hospital.Die offizielle Beschreibung des Charakters von ABC lautet wie folgt: „Morales spielt Dr. Beltran, eine Kinderchirurgin, die an der Spitze ihres Fachs steht und das auch weiß. In ihrem Fachgebiet wird sie für ihren Pragmatismus und ihre Besonnenheit geschätzt, und sie kann sowohl mit ihren kleinen Patienten als auch mit deren Eltern gut umgehen. Aber Dr. Beltran ist nicht immer einer Meinung mit ihren Kollegen und lässt nichts unversucht, um ihren Kindern zu helfen“.Morales hat unter anderem für «The Morning Show», «Dead to Me», «Abby» und «The Newsroom» gedreht. Außerdem spielte sie in «Girls» mit und synchronisierte einen Charakter in «Bojack Horseman».