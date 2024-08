Podstars

In dieser Audioserie werden russische Spione mitten in Deutschland vorgestellt.

Der Podcastermöglicht erschütternde Einblicke in ein Thema, das viele Menschen in Europa vor wenigen Monaten wohl noch für unmöglich gehalten hätten: Es geht dabei um die realen Geschichten der unter falschen Namen in Deutschland lebenden Spione, die für Russland im Verborgenen Missionen ausführen, die unsere Demokratie untergraben und dem russischen Eroberungsfeldzug in der Ukraine nützen sollen.Ein professionelles Team von Journalisten hat aufwändige Recherchen in einschlägigen Kreisen unternommen, um unter der Regie von Nikolai von Koslowski den Werdegang eines in den Fokus der Behörden geratenen Paars nachzuzeichnen. Dabei steht nicht zuletzt die Frage im Raum, wie es einem Spion-Ehepaar wie Heidrun und Andreas Anschlag so lange gelingen konnte, unerkannt wie das ganz normale Paar von nebenan als "Illegale" mit falschen Identitäten Deutschland zu leben.In bislang sechs Podcast-Folgen gehen die Macher des Podcasts von WDR und NDR einer Geschichte auf den Grund, die so manche Fiktion aus dem Bereich der Agenten-Thriller an Spannung übertrifft. Hörer werden dabei anschaulich in eine Welt geführt, die wie eine Parallelwelt zu unserer tagtäglich erlebten Alltagswelt anmutet. Wie und warum wurden Heidrun und Andreas Anschlag für ihre Rolle als "Illegale" rekrutiert? Wie und warum findet die "Ausbildung" dieser Spione Russlands in Österreich statt? Mit welchen Strategien vermeiden die durch falsche Identitäten getarnten Spione, dass Nachbarn misstrauisch werden?Die Reporter des Rechercheprojekts, auf dem der Podcast basiert, sind für ihre Nachforschungen quer durch Deutschland gereist und haben auch in den Niederlanden mit Informanten der Spione gesprochen. Im Podcast wird anschaulich greifbar, wie Täuschung und Verrat in der Welt der geheimen Top-Spione Russlands funktionieren. Im Fall des Ehepaars Anschlag erfolgte deren Platzierung im "Westen" bereits lange vor dem groß angelegten Überfall Russlands auf die Ukraine. Das mag die Frage aufwerfen, auf wie viele "schlafende" Spione Staaten wie Russland oder China bei Bedarf zugreifen können, um Europa von innen heraus an empfindlichen Stellen zu treffen. Die Suche nach den Antworten auf viele Fragen zu einem höchst komplexen Thema führt Hörer in die Welt der Geheimdienste und der Verfassungsschützer. Bei dem Podcast handelt es sich vor allem aber auch um einen spannend aufbereiteten Einblick in dunkle Abgründe, vor denen womöglich kein beschaulicher Vorort einer deutschen Stadt sicher ist.