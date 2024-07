Neue Dokumentation über Mickey Hart

US-Fernsehen

Hart ist Schlagzeuger von Grateful Dead sowie von Dead & Company.

ESPN Films kündigt heute an, dassam 14. August um 21 Uhr auf ESPN und ESPN+ Premiere haben wird. Der mit einem Grammy ausgezeichnete Künstler und Kennedy-Center-Preisträger Mickey Hart, Schlagzeuger der Grateful Dead und Dead & Company, nimmt den Zuschauer mit auf eine akustische Reise, während er eine Originalpartitur komponiert, die von Gesprächen mit legendären und ikonischen Stimmen aus der Welt des Sports inspiriert ist. Seine atemberaubende Partitur, kombiniert mit exklusiven Geschichten und Einblicken von Spitzensportlern, zeigt die Tiefe des universellen Rhythmus, der in Musik, Sport und Leben zu finden ist.„Rhythmus ist der Herzschlag des Lebens, und er ist überall – in der Musik, die wir erschaffen, und im Sport, den wir lieben. Als ich mich daranmachte, «Rhythm Masters: A Mickey Hart Experience» zu drehen, war es mein Ziel, diesen universellen Puls zu erforschen und zu feiern, wie Musik und Sport tief miteinander verwoben sind”, so Hart. „Durch die Stimmen und Geschichten einiger der größten Athleten entdecken wir die tiefe Verbindung, die Rhythmus für ihre Leistung und Leidenschaft bedeutet. Dieser Film ist eine Reise in diese gemeinsame menschliche Erfahrung, ein Zeugnis für die Kraft des Rhythmus, uns alle zu vereinen. Wir widmen diesen Film Bill Walton, dessen eigene rhythmische Reise im Sport und im Leben eine wahre Inspiration war."«Rhythm Masters: A Mickey Hart Experience» zeigt Geschichten von legendären Athleten wie Joe Montana und Marshawn Lynch bis hin zu Sheryl Swoopes und Jack Nicklaus, die ihre persönlichen Einblicke und Erfahrungen darüber teilen, wie Sport und Musik eine universelle Sprache teilen. Der Film feiert die Kunstfertigkeit hinter diesen beiden Welten und zeigt, wie sie sich gegenseitig inspirieren und beflügeln. Die eindrucksvollen Bilder und der bewegende Soundtrack veranschaulichen den Puls und die Energie, die Musik in den Sport bringt und umgekehrt.Torey Champagne, Regisseurin und leitende Produzentin des Films, ESPN+ Originals, sagte: „Mickey Hart ist eine globale Musikikone, die seit mehr als 50 Jahren Menschen im Rhythmus vereint. Wir wollten zeigen, wie Mickeys lebenslange Freundschaft mit der Basketballlegende Bill Walton es ihm ermöglichte, die tiefe Verbindung zwischen Rhythmus und Sport leidenschaftlich zu erforschen, was als Inspiration für den Film und die Filmmusik diente. Mickeys nachdenkliche Gespräche mit Spitzensportlern, kombiniert mit seiner Originalmusik, haben zu einem einzigartigen Filmerlebnis geführt, das zum Nachdenken anregen und die Verbindung zwischen Musik und Sport würdigen soll, die uns alle vereint.“Zu den Teilnehmern gehören Phil Jackson, Joe Montana, Laila Ali, Ronnie Lott, Marshawn Lynch, Jackie Joyner-Kersee, Sheryl Swoopes, Ozzie Smith, Mario Andretti, Jack Nicklaus, Mike Piazza, Mark Messier, Alex Honnold, Mikaela Shiffrin, Rush Sturges, Alessia Zecchini, Bob Cousy und Bill Walton. «Rhythm Masters: A Mickey Hart Experience» wird von Torey Champagne inszeniert und von ESPN Films, Bluefoot Entertainment und Fresh Features produziert.