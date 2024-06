Leichtathletik-EM: Wir nutzen dieses World Feed und ergänzen ihn

Interview

Marc Hall (NDR) und Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator sprachen mit Quotenmeter über die Sportevents, beginnend mit der Leichtathletik-EM am 7. Juni.

Spannende Wettbewerbe, tolle Bilder aus Rom und vielfältige abwechslungsreiche Live-Übertragungen bei ARD und ZDF Nein, das denke ich nicht. Die European Championships in München waren ein wunderbares emotionales Sportfest, das alle Menschen vor Ort und vor den Bildschirmen begeistert hat. Dazu hat natürlich damals auch die Leichtathletik-EM beigetragen, aber auch alle anderen Europameisterschaften hatten einen großen Anteil daran. Denn die European Championships leben von ihrer Vielfalt an Sportarten, Wettbewerben und Wettkampfstätten, die sich über eine ganze Stadt verteilen und damit die Menschen überall erreichen können.In Katowice soll 2028 die EM ausgetragen werden. Die Nähe zwischen Rom und Paris müssen andere bewerten.In unserem Fokus stehen zu allererst die Leistungen der deutschen Athletinnen und Athleten. Der Wunsch danach, ihre Wettkämpfe zu sehen, erreicht uns sehr oft als Feedback. Natürlich zeigen wir ebenfalls die europäischen Spitzenathletinnen und Athleten und die besonders Quotenstarken-Wettbewerbe wie beispielsweise die 100m Finalläufe. Wir versuchen die Faszination der Leichtathletik so zu übertragen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nichts Wesentliches verpassen und die unglaubliche Gleichzeitigkeit der Events verfolgen können.Worauf bezieht sich die Frage? Es gibt zwei crossmediale Teams. Eins von der ARD und eins vom ZDF.Es gibt einen Hostbroadcaster von European Athletics. Wir nutzen dieses World Feed und ergänzen es mit unseren eigenen Kameras im Stadion, um vor allem die deutsche Farbe transportieren zu können. Es werden alle Wettkämpfe abgedeckt.Nein.Könnten Sie so etwas künftig auch im Internet zum Streamen anbieten?Dies ist von uns erst einmal nicht geplant.Die ARD überträgt diese Sportveranstaltungen seit vielen Jahren, die meisten davon gemeinsam mit dem ZDF. Das ist nicht neu, aber in genau in dieser Kombination gab es die Live-Übertragungen das letzte Mal 2016, da die Ereignisse 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfielen oder verschoben wurden.Hierzu liegen uns keine weiteren Informationen vor, aus diesem Grund möchten wir uns dazu nicht äußern.Das müssten Sie grundsätzlich die Sportlerinnen und Sportler direkt fragen. Ich kann Ihnen die Doku-Reihe über Birgit Dressel aber wärmstens empfehlen, wenn Sie Hintergründen zu dieser Thematik interessiert sind - reinschauen lohnt sich!