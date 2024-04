«Joko & Klaas gegen ProSieben» punkten

Quotennews

Im Anschluss war Klaas wieder mit seiner Late-Night-Show zu sehen.

1,27 und 1,14 Millionen Menschen verfolgten in den vergangenen zwei Wochen die jeweils dreistündigen Ausgaben von. Die dritte Folge, die nur zwei Tage nach dem 24-stündigen Programmtag der Beiden ausgestrahlt wurde, verlor kaum Zuschauer. Die Sendung mit Tommi Schmitt, Sophie Passmann, Michael Mittermeier und Till Reiners holte sich 1,13 Millionen Zuschauer und führte zu 5,1 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,68 Millionen dabei, der Marktanteil wurde auf 14,7 Prozent beziffert.«60 Minuten»-Darsteller Emilio Sakraya besuchte Klaas Heufer-Umlauf in der Show. Die Sendung aus der Hauptstadt sicherte sich 0,31 Millionen Zuschauer und erreichte 3,0 Prozent. Das Format mit Heufer-Umlauf und Jakob Lundt führte zu 0,18 Millionen Umworbenen, ab 23.10 Uhr holte man noch 8,6 Prozent. Schließlich lief ab 00.20 Uhr noch, das auf 0,12 Millionen Zuschauer und 2,6 Prozent kam. Mit 0,07 Millionen jungen Zusehenden erntete man 7,0 Prozent. Dieses Mal hat ProSieben gewonnen und verpflichtete, für den LED-Boden ein Spiel zu spielen.Mitging es um 01.25 Uhr weiter. Die Serie mit Christian Ulmen, Fahri Yardim, Emily Cox und Pheline Roggan erreichte 0,04 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent bei den Umworbenen. Mit der zweiten Folge „Rings of Fire“, die schon aus dem Jahr 2017 stammt, unterhielt man 0,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Fernsehstation 3,7 Prozent Marktanteil.