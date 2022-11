Die 7 besten TV-Sendungen mit und über Hunde

Vermischtes

15. November 2022, 08:26 Uhr

Wir schauen uns jetzt die 7 beliebtesten TV-Sendungen über und mit Hunden näher an.

1. Der Hundeflüsterer

2. Lucky Dogs

3. Der Hundeprofi

4. Top Dog Germany

5. Tiere suchen ein Zuhause

6. Wau! Die beliebtesten Hunde Deutschlands

7. Hundkatzemaus

Fazit

Ein Beitrag von happyhunde.de . Wann immer es um Hunde im Fernsehen geht, sind die Top-Hundetrainer auch die Top-TV-Stars: Cesar Millan ist seit Jahrzehnten ein Quotenrenner (oder besser Pfotenrenner?) und Martin Rütter begeistert mit seinen Shows ein Millionenpublikum.Doch die TV-Sender schlafen nicht, immer wieder bringen sie neue Formate auf den Bildschirm – und dann gibt es da natürlich noch die Evergreens.Der US-Mexikaner Cesar Millan ist seit den 1990er ein TV-Star. Mit seiner Show „Der Hundeflüsterer“ schaffte Millan den internationalen Durchbruch.Gedreht wurden 9 Staffeln mit insgesamt 150 Episoden. In jeder Folge stellte Cesar Millan Problemhunde vor, die dank seiner einfühlsamen Art schnell wieder Vertrauen fassten. Millan setzt dabei auf ein einfaches Konzept aus Rehabilitierung. Dazu integriert er selbst aggressivste Hunde in eine muntere Hundefamilie in seinem „Dog Psychology Center“ in der Nähe von Los Angeles.Brandon McMillan ist der zweite Hundetrainer-Top-Star aus den USA. In seiner Show zeigt der Mann, wie er Hunde aus dem Tierheim rettet, diese mit Herz und Verstand trainiert und dann an ausgesuchte Menschen weitervermittelt.Es ist jedes Mal erstaunlich, wie sich ängstliche, kranke, aggressive oder Hunde mit Handicap unter der liebevollen Führung von Brandon in wahre Perlen verwandeln. Die Zuschauer danken es mit Top-Einschaltquoten und auch in Deutschland gehört Brandon McMillan zu den Top-TV-Stars. Deutschlands bekanntester Hundetrainer Martin Rütter ist seit 1995 eine Fernseh-Ikone. Mit seiner Show „Der Hundeprofi“ lockte er regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme.Später kamen Bühnenshows, Samstag-Abendshows und weitere Formate dazu, die insbesondere bei RTL ausgestrahlt werden.Martin Rütter arbeitet mit seinem eigenen Dog Orientated Guiding System (DOGS) und ist derzeit in der RTL-Show „Die Welpen kommen“ zu sehen.Top-Stars, Topmodels und jetzt auch Top-Dogs! Wer sich den Titel „Top Dog Germany“ holen möchte, muss mehrere Parcours bestehen und kniffelige Aufgaben für Mensch und Hund lösen.2021 und 2022 sicherten sich den Titel Melanie und ihre Hündin Trouble. Die beiden freuten sich nicht nur über den Titel mitsamt Award, sondern auch jedes Mal über ein Preisgeld von 25.000 Euro. Auch 2023 wird es eine neue Auflage der Show geben. Dann treten wieder 75 Vierbeiner mit ihren Besitzern über mehrere Wochen hinweg an.Dieser WDR-Klassiker widmet sich zwar nicht ausschließlich Hunden, trotzdem sitzen jeden Sonntag Millionen Hundefreude vor dem Bildschirm, wenn Tierheimhunde ein neues Zuhause suchen oder Experten zu Wort kommen. Vorgestellt werden Hunde, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten: Jagdhunde Schweißhunde, liebevolle Mischlinge , Exoten oder besonders große Hunde und sogenannte „schwere Fälle“ finden dank dieser Sendung seit Jahrzehnten schnell ein neues Zuhause. Dazu gibt es Tipps von Experten oder Interessantes rund um die Hundehaltung.Die Ranking-Show ist neueste tierische Wurf des Senders RTL. Präsentiert werden diverse Bestenlisten zum Thema Hund. Mal witzig, mal ernst, mal nachdenklich und immer überraschend gibt es Zahlen, Daten, Fakten und unterhaltsame Clips.VOX hat mit „Hundkatzemaus“ einen weiteren Tier-Evergreen gelandet. Die Sendung befasst sich mit allen Themen rund um die Haustierhaltung: Der Hund schläft viel oder kratzt sich ständig, Tierarzt Rolf weiß Antwort! Dazu gibt es Einblicke in die Haltung von Exoten und außergewöhnlichen Tieren, Experten-Interviews und Kurioses aus der Welt der Heimtiere.Hunde und Tiere sind aus der Welt des Fernsehens und der Samstagabendunterhaltung nicht wegzudenken. Die besten Fernsehsendungen rund um Hunde und andere Heimtiere gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Fernsehsendungen. Einschalten lohnt sich hier fast immer!