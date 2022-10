Netflix will mit thailändischen Inhalten punkten

International

Das Unternehmen möchte auch Formate für die dort ansässige asiatische Bevölkerung anbieten.

Vietnam, Südkorea, Thailand – unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Länder. Kulturunterschiede sind dort vorhanden wie zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien. Deshalb reicht es nicht, nur für eine Kultur Formate zu entwickeln. Netflix hat deshalb zwei Serien und vier Filme für die Thailänder angekündigt."Thailand hatte schon immer einen sehr hohen Standard und eine hohe Qualität der Produktion. Das war auch der Hauptgrund, warum Netflix sich für regionale Produktionen in diesem Land interessiert hat", so der Regisseur von Yongyoot Thongkongtoon (Netflix Content Lead). "Die Branche hatte früher wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, so viele Inhalte zu produzieren. Sie war in gewisser Weise eingeschränkt. Mit den Streamingdiensten, die jetzt auf den Markt kommen, ergeben sich viel mehr Möglichkeiten für lokale Geschichten aus verschiedenen Genres."Netflix hat bisher eher einzelne Serien in Thailand in Auftrag gegeben als eine Reihe von lokalen Titeln und hatte Erfolg mitund dem kürzlich gestarteten. Thailändische Inhalte, vor allem Komödien und Horrorfilme, haben sich im Ausland bewährt. Der übernatürliche Thriller «The Whole Truth» stand fünf Wochen lang in der weltweiten Netflix-Top-10-Liste für nicht-englische Filme und schaffte es in 35 Ländern in die Top-10-Liste.