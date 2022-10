Fritz Meinecke bekommt discovery+-Serie

TV-News

Bereits im Frühjahr 2023 wird eine neue Reportage-Reihe bei dem internationalen Streamingdienst ausgestrahlt.

Im Streaming-Bereich ist Fritz Meinecke ein bunter Hund: 2,1 Millionen Fans begleiten den Abenteurer auf seine Touren und Expeditionen. Im Jahr 2021 startete er das Survival-Abenteuer «7 vs. Wild», das in den sozialen Medien stark besprochen wurde. Doch für seine neue Rolle nahm ihn kein großer Privatsender unter Vertrag, sondern Warner Bros. Discovery.Für discovery+ reist Fritz an die entlegensten Orte dieser Welt. Die Touren führen ihn dabei unter anderem in den Regenwald West-Papuas, die Wüste Mauretaniens und die Eis- und Gletscherwelten Grönlands. Am jeweiligen Zielort wird der Abenteurer Herausforderungen antreten, denen sich bisher kaum ein Mensch gestellt hat. Burda Studios produziert. Executive Producer is Axel Stegmeier. Auf Seiten Warner Bros. Discovery zeichnet Claudia Smykalla für das Projekt verantwortlich.“Ich habe unglaublich Bock auf diese krassen Abenteuer. Es wird alles anders kommen, als wir uns das vorstellen, und wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren: der Schlüssel zum Erfolg ist Anpassungsfähigkeit!“ so Meinecke, der sich selbst nicht als Vollprofi oder Experte versteht, sondern vielmehr als Mensch, der einfach raus geht und neue Dinge probiert. Dabei verweist er darauf, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, dass Dinge auch mal schief gehen können und er und sein Begleit-Buddy improvisieren müssen oder ihr Ziel nicht erreichen. Fritz weiter: “Wir erleben hier ein echtes Abenteuer und die Kamera läuft einfach mit.”.