«Die Discounter» im Audiocheck

Demnächst startet die zweite Staffel der Amazon-Comedy. Es wird also Zeit, einen Blick auf die Serie zu werfen.

Kurz vor Weihnachten 2021 publizierte die Video-Abteilung des Online-Versandhändlers Amazon die erste Staffel von «Die Discounter», die am 11. November mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Die Mockumentary von Pyjama Pictures basiert auf dem niederländischen Format «Vakkenvullers». Im Mittelpunkt der 15-minütigen Serie ist ein Discounter, der an einen alten Aldi-Verkaufsladen erinnert.Kopf der jungen Discounter-Bande ist der egozentrische Chef namens Thorsten (Marc Hosemann), der 15.000 Euro von seiner Vorgesetzten bekommt, um Überwachungskameras anzuschaffen. Da er dieses Geld lieber in den laufenden Betrieb steckt, fürchtet er die Entlassung. Neben dem Filialleiter sind im Feinkost Kolinski zahlreiche verrückte Figuren am Werk wie Sicherheitschef Jonas (Merlin Sandmeyer).Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben sich alle neun Teile inklusive des Making-ofs angeschaut. Man könne die Serie, die unter anderem von Christian Ulmen und Carsten Kelber stammt, gut wegschauen, jedoch gibt es erzählerische Einbahnstraßen. Eine dieser schlechten Plots ist beispielsweise, dass sich Fahri Yardım selbst spielt und in einem Supermarkt klaut. Warum? Diese und andere Fragen könnten in neuen Folgen aufgeklärt werden.