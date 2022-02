Marvel

Narya, hat die Möglichkeit, die Gestalt einer Frau und aller Tiere, die in der kanadischen Heimat leben, anzunehmen.

Beim Kampf der nordischen Inuit-Götter gegen die Great Beasts wurden beide Parteien von der Erde verbannt. Daraufhin versuchten die Inuit-Götter einen Agenten zu erschaffen, der die Rückkehr der Great Beasts verhindern sollte. Zu diesem Zweck paarte sich Nelvanna, Göttin des Nordlichts, mit einem Menschen, Twoyoungmen, und gebar eine Tochter, Narya.Twoyoungmen zog Narya als eigene Tochter auf und erlaubte ihr, menschliche Gestalt anzunehmen; sie würde jedoch schwächer werden, wenn sie Kanadas Grenzen verlassen würde. Twoyoungmen und Narya wurden als Shaman und Snowbird für Alpha Flight rekrutiert. Narya erhielt die menschliche Tarnidentität von RCMP Records Officer Anne McKenzie. Alpha Flight schützte die Erde vor den Great Beasts und anderen Bedrohungen.Narya heiratete ihren Kollegen Thompson und wurde schwanger. Woraufhin die empörten Inuit-Götter sie aus ihrem Reich verbannten. Als Narya, Thompson und Shaman zur Geburt in die Arktis gingen, belebte die notwendige Magie versehentlich den bösen, dort unter der Erde schlummernden Pestilence. Dieser verhexte das Baby und ließ es zu einem Erwachsenen altern, um die Erde mit Kräften von Tod und Verfall zu bedrohen. In der anschließenden Schlacht tötete Pestilence Thompson und das Baby. Die Seelen von Narya, Thompson und ihrem Kind wurden dann im Reich der Götter willkommen geheißen. Snowbirds Geist kehrte gelegentlich zur Erde zurück, bis die Terrororganisation A.I.M. sie wiederbelebte. Sie wurde von Alpha Flight gerettet und trat dem Team wieder bei.Snowbird ist ein Wandler, der die Gestalt aller nordkanadischen Tiere sowie die Gestalt einer Frau annehmen kann. Bei ihrer Verwandlung in ein Tier, das kleiner ist als ein Mensch, wird sie zu dessen menschengroßer Version. Verwandelt sie sich in ein Tier, das größer ist als ein Mensch, nimmt sie dessen Größe an. Da sie Stärke, Eigenschaften und Verhalten des Tieres annimmt, riskiert sie, dass die Psyche des Tieres ihre Persönlichkeit dauerhaft überlagert, wenn sie über einen längeren Zeitraum verwandelt bleibt.Snowbird hat in ihrer Grundform übermenschliche Kraft, kann ungefähr eine Tonne heben und kann fliegen, ohne ihre Form ändern zu müssen. Sie kann eine heilende Aura um sich erschaffen, um sich von Verletzungen zu erholen. Sie kann in die jüngste Vergangenheit sehen und Ereignisse wahrnehmen, die sich in den letzten sechs Stunden an ihrem derzeitigen Standort zugetragen haben.Die Göttin kann andere zwingen, ihr in ihrem Kampf gegen die Great Beasts zu helfen. Sie kann das Vorhandensein magischer Energien oder das Durchbrechen eines magischen Feldes erkennen und der Teleportation widerstehen. Snowbird wurde von Puck und Wolverine trainiert und ist ein fairer Nahkämpfer. Sie hat Wissen und Weisheit der arktischen Götter, weiß allerdings aufgrund ihres jungen Alters nicht, wie sie beides nutzen soll.