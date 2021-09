Ralf Schmitz moderiert Dating-Show für Sat.1

TV-News

Die neue Sendung «Voll verschossen» wird im Oktober in Köln aufgezeichnet.

Acht Jahre als Moderator bei «Take Me Out» dürften Ralf Schmitz allemal als Kuppel-Experten qualifizieren. Seit kurzem moderiert er bekanntlich auch das Sat.1-Format, das bisher zweimal ausgestrahlt wurde und eine beeindruckende Quotensteigerung hinlegte. Von 9,5 Prozent in der Zielgruppe zum Auftakt ging es steil bergauf auf starke 11,5 Prozent. Da überrascht es nicht, dass Sat.1 nun weitere Dating-Ware mit dem neuen Sender-Gesicht plant. Seit Schmitz‘ Wechsel von RTL nach Unterföhring war bekannt, dass er künftig drei Formate übernehmen solle.Die erste Sendung ist eben jenes, die zweite ist die Impro-Comedy, die an das Format «Hotel verschmitzt» erinnert. Dabei soll Pierre M. Krause als Spielleiter fungieren, allerdings ist bislang noch nicht bekannt, wann das Format on Air gehen soll. Nun ging aus dem Ticketverkauf einer TV-Agentur hervor, was Sat.1 zusätzlich mit Schmitz plant. So wird der Comedian die Dating-Showmoderieren. In der Sendung erfahren Singles Dinge über ihre möglichen Dates, die man sonst nie beim ersten Date erfahren würde, wie es in der Ankündigung heißt. Das Besondere: Wer nicht zu den Singles passt, soll „nicht nur sprichwörtlich auf den Mond geschossen“ werden.In rund einem Monat sollen zwischen dem 11. und 15. Oktober insgesamt sechs Ausgaben in den Kölner MMC Studios entstehen. Ein Sendetermin für das neue Format steht derweil noch nicht fest. ‚DWDL‘ berichtete, dass die Ausstrahlung von «Voll verschossen» „voraussichtlich 2022“ erfolgen solle.Übrigens: Der Dreh findet unter Einhaltung der 2G-Regel statt.