Nicht mehr als 2,30 Millionen Zuschauer schalten zur Benefizgala «Wir halten zusammen» ein

Quotennews

Anlässlich der Hochwasserkatastrophe wurde im Ersten eine Gala abgehalten, auf der zahlreiche deutsche Musiker auftraten.



Das Erste hielt am gestrigen Abend zur Primetime die Benefizgalaab. Die Livesendung aus Köln und Leipzig wurde für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland durchgeführt. Durch den Abend führten Ingo Zamperoni aus Köln und Sarah von Neuburg aus Leipzig. Es kamen zahlreiche Fachleute, Betroffene sowie Helfer und Helferinnen zu Wort. Außerdem traten einige Künstler wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Sarah Connor, Peter Maffay, Max Giesinger, Max Mutzke und Yvonne Catterfeld live auf.Insgesamt schalteten jedoch nicht mehr als 2,30 Millionen Fernsehende bei der Veranstaltung ein. Sogar Sat.1 überholte den Sender mit einer Fußballspielübertragung aus der 2. Bundesliga bei bis zu 2,92 Millionen Interessenten. Das Erste generierte folglich einen soliden Marktanteil von 11,0 Prozent. Zudem waren 0,44 Millionen Zuschauer aus der jüngeren Gruppe vertreten. Somit wurde hier zumindest eine hohe Sehbeteiligung von 8,4 Prozent ermittelt.Aufgrund der eingeschobenen Sondersendung entfiel die geplante Komödie und dieverschoben sich auch 23.20 Uhr. Hierfür verkleinerte sich die Reichweite nur leicht auf weiterhin 2,25 Millionen Menschen, während die Quote einen Sprung auf starke 17,6 Prozent machte. Auch bei den 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen durfte der Sender mit einem Ergebnis von 10,5 Prozent Marktanteil zufrieden sein.