Alfred Biolek ist tot

Der Talkmaster und Fernsehmoderator ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der frühere Talkmaster und Fernsehmoderator Alfred Biolek ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Wie sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Nachrichtenagentur ‚dpa‘ sagte, sei er friedlich in seiner Wohnung in Köln eingeschlafen. Biolek war seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen gewesen, nachdem er 2010 auf einer Wendeltreppe stürzte und daraufhin zeitweise im Koma lag.Seine Karriere beim Fernsehen begann 1963, damals allerdings noch hinter den Kulissen als Justiziar für die Rechtsabteilung des ZDF . 1970 wechselte Biolek zur Münchner Film- und Fernseh-Produktionsgesellschaft Bavaria, für die er Programme vor allem für den WDR produzierte. Sein Durchbruch gelang ihm 1974 mit der Erfolgssendung «Am laufenden Band» mit Rudi Carrell. Populär wurde Biolek Ende der 70er-Jahre durch seine Sendung «Bio’s Bahnhof», in der er auf eine Mischung aus großen und kleinen Stars, interessanten Zeitgenossen, Musik, Parodie und Clownerie setzte. Die Sendung währte bis 19821991 startete er die Unterhaltungsshow «Boulevard Bio», die von den Kritikern gefeiert wurde und bis 2003 andauerte. Darauf folgte die Kochsendung «alfredissimo!», die von 1994 bis 2007 im Ersten auf Sendung war. In 459 Episoden kochte er mit unterschiedlichen Prominenten aus allen Bereichen der Gesellschaft und interviewte sie dabei. Biolek war außerdem Autor verschiedener Kochbücher, unter anderem wurde „Meine Rezepte“ aus dem Jahr 1995 zum Bestseller.