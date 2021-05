Steuert der Fußball ins Abseits?

Quotenmeter.FM

Geisterspiele in der Liga, kaum wirkliche Chancen bei der UEFA Euro 2021. Eine harte Audio-Analyse der aktuellen Fußball-Situation.

Der europäische Fußball-Verband UEFA mutete den Fans des runden Leders in den vergangenen Jahren viel zu. Nachdem für die Nations League die Freundschaftsspiele abgeschafft wurden und der Wert der Veranstaltung immer noch recht überschaubar ist, steht nun die Fußball-Europameisterschaft mit einjähriger Verspätung vor der Tür.Aber wird diese überhaupt ein Zuschauermagnet, wie die Fußball-Weltmeisterschaft vor drei Jahren? Die Stadien sind leer, die Menschen wollen nach den Impfungen lieber mit Freunden Zeit verbringen statt vor den Fernsehschirmen verbringen, sind sich Fabian Riedner und Felix Maier sicher. Außerdem kann ein Jogi Löw, der demnächst seine DFB-Karriere an den Nagel hängt, mit seinem letzten Turnier überhaupt den nötigen Elan verbreiten?Außerdem beschäftigen sich Riedner und Maier mit der UEFA Europa Conference League, die im Sommer startet und hierzulande beim Streamingdienst TV Now ausgestrahlt wird. Locken die Partien des siebten vor Bundesliga überhaupt namhafte Zuschauerzahlen an. Selbst die Europa League bei Nitro strotzt nicht gerade vor hohen Reichweiten.