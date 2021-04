Neues von «NCIS: Los Angeles», «NCIS: Hawaii» und «NCIS:New Orleans»

International

Für die 13. Staffel «NCIS: Los Angeles» hat CBS wohl einiges erneuert, zudem soll «NCIS: New Orleans» nach der aktuellen Staffel beendet werden und dafür wohl «NCIS: Hawaii» kommen.

Das-Franchise ist ein festes Standbein von US-Sender CBS, während das "original"noch immer die am meisten geschaute Show im TV bleibt. Selbst nach mittlerweile 18 Staffeln. Nach-Informationen läuft die aktuelle Staffel mit einer Zuschauerbeteiligung von 9,6 Millionen pro Episode. Beibestellte CBS nun die 13. Staffel und gleichermaßen soll ein schon länger besprochenes Format mit dem Namenproduziert werden. Dass dieses Format sich in der Entwicklung befindet, wurde bereit im Februar publik.Für den neuen Serienableger schreiben Matt Bosack, Jan Nash und Chris Silber an den Drehbüchern und sind gleichermaßen Executive Producer. Larry Teng ist ebenfalls Teil des Teams. Zu Ende gehen soll es hingegen mit. Hier meldete, dass mit dem Serienfinale am 16. Mai und 155 Folgen schlussendlich das Format vorbei sein soll. Für Fans des "original" «NCIS» gibt es hingegen komplett positive Nachrichten. Auch hier meldeten die CBS Studios, dass es weiter gehen soll, und zwar mit der Rückkehr von Mark Harmon im Gepäck.Neben den News über die verschiedenen «NCIS»-Titel meldete CBS zuletzt zudem, dass es mit «Bull», «SWAT», «Magnum PI», «Blue Bloods», «Bob Hearts Abishola», «The Equalizer», «FBI», «FBI: Most Wanted», «The Neighborhood» und «Survivor» ebenfalls weitergehen soll. «Tough as Nails» konnte sich direkt über zwei weitere Staffeln freuen, «Young Sheldon» erhält gleich drei zusätzliche Staffeln.